بالصور- ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور في أبوظبي… ماذا حدث؟

خَطَفت الممثّلة المصريّة ياسمين عبد العزيز الأنظار بجولة سياحيّة مميّزة في العاصمة الإماراتيّة أبوظبي، زارت خلالها مجموعة من أبرز معالمها الثّقافيّة والسّياحيّة.

وتداول روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ مجموعة من اللقطات لياسمين أثناء زيارتها، إلّا أنّ الزّيارة الّتي نالت الاهتمام الأكبر وتصدّرت “التّراند”، كانت محطّة مميّزة في جامع الشّيخ زايد الكبير، حيث ظهرت مرتدية عباءة وحجابًا بإطلالة راقية نالت إعجاب جمهورها وتفاعلًا واسعًا على مختلف المنصّات.

وتنوّعت إطلالات ياسمين، خلال جولتها بما يتناسب مع طبيعة كلّ موقع، فلفتت الأنظار بعفويّتها، ما زاد من تفاعل الجمهور الّذي أشاد بجمالها الطّبيعي وحضورها المحبّب.

يُذكر أنّ ياسمين عبد العزيز، كانت قد حقّقت نجاحًا لافتًا خلال الموسم الرّمضانيّ الماضي من خلال بطولتها لمسلسل “وتقابل حبيب” الّذي لاقى أصداء إيجابيّة في مصر والعالم العربيّ.