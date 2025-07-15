“سيتي هب” تواصل تقديم تجاربها الترفيهية في مدن المملكة وتصل إلى الباحة

بعد النجاح الذي حققته فعالية “سيتي هب” في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، انطلقت مساء (السبت) الفائت في منطقة الباحة الفعالية مجدداً، ضمن جولة ترفيهية متنقلة تشهدها عدد من مدن المملكة، وذلك بعد النجاحات اللافتة التي حققتها المبادرة في محطاتها السابقة بجازان والخبر وحائل.

وتستمر الفعالية التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه (GEA) في الباحة من ١٢إلى ٢٥ يوليو الجاري، تقدم خلالها تجربة ترفيهية متكاملة تستهدف جميع أفراد المجتمع، وتأتي ضمن جهود دعم جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في تنويع الخيارات الترفيهية والسياحية داخل المملكة.

ويحتضن “سيتي هب الباحة” مجموعة واسعة من الأنشطة، تتنوع بين العروض الحية، والمساحات التفاعلية، والألعاب الإلكترونية، والأركان التعليمية، إلى جانب مناطق مخصصة للعائلات وأكشاك طعام ومناطق استراحة. وتُقام الفعالية يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، في أجواء مصممة لتعكس الهوية المحلية للمنطقة، مع لمسة عصرية ترتقي بتجربة الزوار.

وشهدت الفعالية في يومها الأول إقبالًا لافتًا من الأهالي والزوار، الذين توافدوا للاستمتاع بتجارب جديدة تُنظّم لأول مرة في المنطقة بهذا الحجم والتنظيم. وتُتيح الفعالية للزوار حجز تذاكر الدخول عبر تطبيق “ويبوك”، الذي يوفر أيضًا معلومات تفصيلية عن البرنامج اليومي والعروض المصاحبة.

ويُعد مشروع “سيتي هب” من المبادرات التي أثبتت نجاحها في صناعة حراك ترفيهي متنقل يغطي مختلف مناطق المملكة، عبر نموذج يتنقل بين المدن ويقدّم فعاليات متجددة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.

ويؤكد حضور “سيتي هب” في الباحة حرص الهيئة العامة للترفيه على تنويع خيارات الترفيه في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز المحتوى المحلي، وخلق فرص وظيفية واستثمارية تسهم في رفع جودة الحياة.