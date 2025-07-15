أسماء أبو اليزيد تتصدر الترند بعد طلب الطلاق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 04:20 مساءً - تصدرت الفنانة أسماء أبو اليزيد ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذاك بعدما طلبت الطلاق من زوجها معتصم "أحمد صفوت" على الرغم من استقرار علاقتهما.

أسماء أبو اليزيد تطلب الطلاق

قصة وأبطال العمل

تضمنت الحلقة تطورات مهمة في حياة بطلة العمل بسمة ""، حيث حددت شقيقتها موعد زفافها بعد رفض خطيبها تأجيله مجدداً، الأمر الذي دفع المحامي لتحذيرها من تعقيد موقفها القانوني فيما يخص حضانة ابنتها، لتقرر بعدها طلب الطلاق من معتصم"أحمد صفوت"، وذلك حتى تكسب حضانة ابنتها ولا تبتعد عنها.وقد أثارت هذه الحلقة تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومتابعي المسلسل، وتوقع البعض أنستضحي بحياتها الزوجية المستقرة مع معتصم وستعود لمنزل والدها حتى تعيش برفقة ابنتها ومولودها القادم.مسلسل "فات الميعاد" يأتي من بطولة: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، حنان سليمان، ولاء الشريف، محمد أبو داود، هاجر عفيفي، نانسي نبيل، مارتينا عادل، يوسف وائل نور، محمد السويسي، كريم أدريانو، محمد خميس وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار عاطف ناشد، إسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي.

تدور قصة مسلسل "فات الميعاد" في إطار الدراما الاجتماعية التي تتناول قضايا الحب والزواج والطلاق، من خلال قصة طلاق تبدو عادية ولكنها تتطور بطريقة غير متوقعة ليصبح حدثاً كبيراً يغير حياة الجميع من حوله، مع تسليط الضوء على التحولات النفسية التي يعيشها الأبطال في علاقاتهم الشخصية، وكيف يمكن أن يؤثر الطلاق على الحياة اليومية للأشخاص خاصة إذا كان هناك أبناء.

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