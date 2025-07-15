كايلي وكيندال جينر تتغيبان عن حضور حفل زفاف أخيهما.. وهذه التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 04:20 مساءً - أفادت مصادر صحفية أن نجمتي تلفزيون الواقع كايلي جينر Kylie Jenner وشقيقتها كيندال جينر Kindell Jenner لم تحضرا حفل زفاف برودي جينر Brody Jenner الأخ غير الشقيق لهما، الذي احتفل بزفافه على تيا بلانكو Tia Blanco يوم السبت 12 يوليو 2025 بالرغم من دعوتهما للحضور.

تفاصيل وأسباب غياب كايلي وكيندال جينر عن حفل زفاف أخيهما برودي

في التفاصيل، كان غياب خبيرة مستحضرات التجميل، كايلي جينر البالغة من العمر 27 عاماً، وشقيقتها عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر البالغة من العمر 29 عاماً، ملحوظاً عندما أقام برودي، البالغ من العمر 41 عاماً - واللتين تتشاركان معه نفس الأب، كايتلين جينر Caitlyn Jenner- حفل زفافه في ماليبو بحضور الأهل والأصدقاء.

وأكدت مصادر لموقع TMZ أنه لا يوجد أي خلاف بين الشقيقتين جينر وبرودي، وأن تغيبهما عن الحفل الذي أقامه برودي قد يكون لإبقاء الأضواء مسلطة على العروسين فقط.

ورغم غياب كيندال وكايلي، حظي برودي بدعم الأخوين براندون وبيرت جينر، كما حضر والدهما، كايتلين جينر، إلا أن كيندال وكايلي كانتا تستمتعان برحلة سياحية إلى أوروبا مع الأصدقاء في الوقت نفسه؛ حيث شاركت كايلي صوراً لهما وهما تتجولان في سان تروبيه وتوسكانا على حسابها الخاص في إنستغرام.

في المقابل، هذه ليست المرة الأولى التي يتغيب فيها الثنائي الشهير من آل جينر عن أهم لحظات برودي، فقد سبق أن أرسل برودي لهما دعوتي الزفاف؛ لكي تحضرا حفله على حبيبته السابقة كيتلين كارتر Kaitlyn Karter عام 2018؛ إلا أنّه لم يتلق منهما أي ردٍ بخصوص زفافه، فعلّقت الجماهير على هذا الأمر بأنّهما متعجرفتان ولا تكترثان للأمور العائلية بشكل كافٍ.

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عائلة برودي جينر تُشارك صور زفافه على مواقع التواصل الاجتماعي

يُشار إلى أن والدة برودي، ليندا تومسون Linda Thompson، أعلنت خبر زواجه لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث نشرت لقطات للزوجين وهما يدخلان حفل الاستقبال، وعلقت على منشورها بالقول: "السيد والسيدة جينر".

كما أن العريس برودي شارك متابعيه مقاطع فيديو وصوراً من حفل زفاف على خاصية الستوري في إنستغرام. أما العروس تيا فعلقت على حسابها الخاص في إنستغرام عن حفل زفافها بالقول: "ليلة سعيدة أن أتزوج من أعز أصدقائي."

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أما عن إطلالة العروس تيا بلانكو، فقد تألقت بفستان زفاف من الدانتيل مكشوف الكتفين وطرحة بيضاء، بينما ارتدى برودي بدلة سوداء تقليدية.

يُذكر أن كايلي وكيندال جينر من عائلة نجمات آل كارديشيان، إلا أنهما وُلدا من نفس الأم كريس جينر والأب كايتلين جينر، وكيندال هي الأخت الكبرى لكايلي. ولديهما أيضاً عدة أخوات وأخوة غير أشقاء من زيجات والديهما السابقة.

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