روى قصة حب مع خيرية وعلاقته بعمرو دياب.. لقطات مميزة خالد سليم في صاحبة السعادة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 04:20 مساءً - حلَّ الفنان خالد سليم ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير صاحبة السعادة برفقة زوجته السيدة خيرية في أول لقاء تليفوني لهما.

بداية تعارفه على زوجته

كشف خالد سليم عن الطريقة التي تعرف بها على زوجته، وقال: "في البداية كنت رافض السفر مع أصدقائي في عطلة شم النسيم، لكن أحدهم في اللحظات الأخيرة أصر أن أسافر معه وقال أنه يمتلك غرفتين واحدة له ولعائلته، والأخرى يمكنني استخدامها، وبالفعل سافرت معه، وهناك التقينا صدفة لأول مرة بسبب مجموعة من الأصدقاء المشتركين".

بعد شهر تقريباً تلقى دعوة لحضور يوم ميلاد والتقى بخيرية للمرة الثانية، ودار بينهما حديث طويل، فوجدها خفيفة الظل، متزنة، وراقية في حديثها ومظهرها وطلب منها وسيلة تواصل وبدأت علاقتهما منذ هذا الوقت.



أكدت خيرية أنها أُعجبت بخالد سليم وتحدثت لصديقتها لقاء الخميسي عنه وقالت لها: "خالد سليم جميل جدًا"، كشفت أنها فوجئت بوسامته وإطلالته الرياضية، ورأته لأول مرة بشكل مختلف عن التليفزيون والمسرح.

علاقته بعمرو دياب

تحدث خالد أيضاً عن علاقته بعمرو دياب وأكد على صداقتهما منذ سنوات حتى أنه حضر زفافه على خيرية وقال: "يجمعني بعمرو دياب صداقة قوية، وأنا بيج فان له منذ زمن، فهو فنان حقيقي وملهم لكل جيله، ولما كنت أدخل أي حفلة له كان يقوم بتحيتي تحية مخصوصة، ومن هنا عرفت أنه يحبني، وحضر الفرح بحكم تلك الصداقة وبحكم أيضاً صداقته بنادر شقيق خيرية".

من اللقطات المميزة في البرنامج عندما عرضت صاحبه السعادة فيديو نادر لخالد سليم برفقة والده أثناء حفل زفافه، وتأثر خالد بهذا المقطع وبكي عندما استعاد ذكريات مؤثرة جمعته بوالده قبل رحيله.

نجاح لافت لـ خالد سليم في رمضان 2025

من الجدير بالذكر، أن النجم خالد سليم حقق نجاحاً لافتاً من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"؛ حيث حقق نسبة مشاهدات عالية، بعد أن عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي 2025. وتدور أحداثه حول ليل، وهي امرأة ثرية تتلقى صدمة حياتها عندما تكتشف أن زوجها خانها وتزوج أخرى سراً وتدخل في صراعات مع عائلته.

وضم مسلسل "وتقابل حبيب" كلاً من: الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنان كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بتول حداد، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، محمود ياسين چونيور، إنچي كيوان، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت وآخرين. والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين. وإخراج محمد الخبيري. وإنتاج شركة سينرچي.

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