شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تطرح ألبومها الجديد "UNPLUGGED" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة نسمة محجوب ألبوم UNPLUGGED، والذى يضم مجموعة من أغانيها على طريقة أكوستك بآلات خشبية وترية على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

الألبوم استخدمت به نسمة محجوب الأكوستك آلات خشبية

وطرحت نسمة محجوب أغانى ألبوم "ارومة" بالأكوستك آلات خشبية وهى "عابر سبيل"، و"خصوصاً راجل"، و"كل شمس وليها ضل"، و"يا غاوى هروب"، و"كفاية"، وأغنية "حبى ليك" والتي قدمتها تتر مسلسل ليالي أوجيني، وتشكيلة من أغنياتها منها، أنا موجود، علمت العالم، وجوه، على طبيعتى، مفيش حكاية حب صدفة.

الجيتار الخشبي من الآلات الأساسية في الألبوم

لاقت الأغانى تفاعلاً كبيراً خاصة مع طرحها على طريقة الأكوستك آلات خشبية، وهذه الطريقة يتم استخدام آلات موسيقية طبيعية "ليست كهربائية أو إلكترونية" ويكون العزف بصوت طبيعى مثل الجيتار الخشبي والعود والكمات والبيانو، وهو ما يصدر للمستمع صوتاً دافئاً طبيعياً يلمس القلب.

وكانت الفنانة نسمة محجوب قد طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "فى نفس الميعاد" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات عادل العش، وألحان سامر جورج، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

وشاركت نسمة محجوب مؤخرا، فى فيلم الكارتون "موفاسا الأسد الملك" بالأداء الصوتي لشخصية "أفيا"، بالإضافة إلى أغنية "ميليلي".