شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور رحمة محسن يطالب بالدعاء لها بعد تداول صورتها داخل المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

لاقت صورة رحمة محسن داخل المستشفى وعلى سرير المرض، تفاعلا كبيرا من المتابعين، وذلك بعدما نشرت طاهرة مديرة أعمال رحمة محسن صورتها فى المستشفى وكتبت عليها ألف سلامة يا نور عينى.



رحمة محسن

ما جدوى نشر الصورة بدون توضيح أو الرد على المتابعين

الصورة دفعت الكثير من المتابعين للتساؤل حول سبب دخولها المستشفى وطلب الاطمئنان عليها، إلا أن مديرة أعمالها لم ترد على أي من التعليقات وهو ما يثير الدهشة حول سبب نشر الصورة بشكل مبهم دون توضيح سبب دخولها المستشفى أو الرد على المتابعين وطمأنتهم على حالتها الصحية.

الجمهور يطالب بالدعاء

وتفاعل الجمهور بشكل كبير على حسابات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة رحمة محسن، للاطمئنان عليها وطلب الدعاء لها خاصة في ظل الشائعات التي تقول أنها خضعت لعملية جراحية في المعدة.

رحمة محسن تغني في حب مصر

وكانت شاركت رحمة محسن مؤخرا في احتفالية "في حب مصر" بأغنية جابلي العنب ياما، والتي تفاعل معها الجمهور، وواصلت رحمة محسن تقديم باقة متميزة من الأغاني، حيث غنت أغنية "حفلة تنكرية" التي غنتها في مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي وحققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها ضمن أحداثه في شهر رمضان الماضي، كما غنت أغنية "مفاتيح قلبك معايا" وغيرها.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.