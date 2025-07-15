شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تطلق المهرجان الصيفى بالقاهرة والإسكندرية وتستعد لمهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فعاليات المهرجان الصيفى، الذى يتواصل خلال شهرى يوليو وأغسطس على المسرح المكشوف بالقاهرة ولأول مرة باستاد الإسكندرية، كما تستمر الاستعدادات لإقامة الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

وقال الدكتور علاء عبد السلام إن صيف الأوبرا 2025 يحمل مذاقا جديدا ليمثل أحد مسارات الثقافة المصرية الهادفة لبناء الإنسان والارتقاء بالوعى الفنى للمجتمع، وأضاف أنه تم الاتفاق مع الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية على إقامة فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بمدينة الثغر فى استاد الإسكندرية لأول مرة وبالتعاون مع المحافظة وذلك لاستيعاب أعداد ضخمة من محبى الفنون والموسيقى باعتبار المدينة الساحلية مركزا ثقافيا وسياحيا فريدا وقبلة رئيسية للزوار خلال فصل الصيف ، مشيرا ان الفعاليات تنعقد فى الفترة من الاحد 27 حتى الخميس 31 يوليو.

وتابع أن الأنشطة الصيفية للأوبرا تعمل على إثراء المشهد الإبداعى وتعكس تنوع محتوى الساحة الفنية المصرية، مؤكدا أنها تضم مجموعة من العروض الجذابة التى تجمع أشكالا موسيقية وغنائية تراثية ومعاصرة، وأوضح أن عروض المسرح المكشوف تفتتح فى التاسعة مساء الجمعة 18 يوليو وتستمر يوميا حتى الثلاثاء 22 يوليو وهى على التوالى حفل الصوفية والحداثة للموسيقار فتحى سلامة والمنشد الشيخ محمود التهامى، الفنانة حنان ماضي وفرقتها ، فرقة فؤاد ومنيب ، ليلة موسيقى عربية ، فرقة أيامنا الحلوة .

وذكر رئيس الاوبرا أن عروض المسرح المكشوف مستمرة خلال شهر أغسطس المقبل والذى يشهد أيضا عقد الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء احد ابرز التظاهرات الابداعية في المنطقة العربية ومن اعرق فعاليات الاوبرا ويضم برنامج هذا العام مفاجات فنية متعددة للجمهور .