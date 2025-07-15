شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح "لينا معاد".. ألبوم جديد يحمل بصماته فى الكلمات والألحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النجم تامر حسنى ألبومه الجديد "لينا معاد" عبر جميع منصات التواصل الاجتماعى، فى خطوة انتظرها جمهوره، وشهد الألبوم مفاجآت عديدة، أبرزها مشاركة تامر فى كتابة وتلحين عدد من الأغانى بنفسه، مما أضفى طابعًا شخصيًا ومميزًا على العمل.

وضم الألبوم مجموعة من الأغانى التى تحمل توقيع تامر حسنى على صعيدى الكلمات أو الألحان، منها:

"يلا يا كدّاب".. كلمات تامر حسني وعمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس محمد ياسر، "حبك لو غلطة".. كلمات وألحان تامر حسني، توزيع شريف مكاوي، وأغنية "واحشتني يا بن اللذينة".. كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، "الأنوثة الطاغية": كلمات تامر حسني، ألحان وسام محمد، توزيع جلال فهمي، وأغنية "لينا معاد".. كلمات تامر حسني وشريف مكاوي، ألحان وتوزيع شريف مكاوي.