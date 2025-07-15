شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أنور: سعيد بمشاركتى فى ألبوم تامر حسنى بـ"خلونا نشوفكم تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن محمود أنور عن سعادته البالغة بمشاركته فى ألبوم الفنان تامر حسنى، وذلك من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان "خلونا نشوفكم تانى"، التى قام بتلحينها وكتابة كلماتها بنفسه.

وفى تصريح خاص لموقع الخليج 365، قال أنور: "فخور جدًا بكونى جزءًا من ألبوم النجم الكبير تامر حسني، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور".

روتانا تطرح برومو ديو محمد منير وتامر حسني

من ناحية أخرى طرحت شركة روتانا برومو ديو الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والذي يحمل اسم "الذوق العالي"، ومن المقرر طرحه قريباً، من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم، وقد تم تصوير أجزاء من كليب الأغنية بمنزل الكينج محمد منير.

وكان الكينج محمد منير، قد كشف فى وقت سابق خلال تصريحات لـ"الخليج 365" عن كواليس هذا التعاون مع النجم تامر حسنى، قائلاً: الأغنية تحمل عددًا من المفاجآت.

ديو محمد منير وتامر حسني يحمل العديد من المفاجآت

وتعد الأغنية بمثابة أول ديو غنائى يجمع بين الكينج محمد منير والنجم تامر حسني، وهو ما يحمل مفاجأة سارة لكل جمهور النجمين ممن اعتادوا منهم على بصمات غنائية مميزة خلال مسيرتهما.