شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح أغنية "الاحتياج وحش" بتوقيع بلال سرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى أغنية الاحتياج وحش من ألبومه لينا معاد، وهى من كلمات محمد القاياتي وألحان بلال سرور وتوزيع على فتح الله.

وتقول كلمات الأغنية :

الاحتياج وحش والذكريات أشباح معششه في نفوخنا

خايفين نحب جديد وملصمين شروخنا

لفينا ساقيتك ياحب لغاية لما دوخنا

داخلين بحاجه ساقعه خارجين بعلقه سخنه

عايز تلم منه لم OPEN BUFFET الناس

في صنف يكون زي العسل وصنف كان يسم

الرك على النقاوه

كل أما أقول فرجت خلاص هتهنى و هستجم

أخد حتت شالوت في وشي ما بقولش بم

بمنتهى الغباوة

الاحتياج وحش ارحمني يا احتياجي

مش كل مره تنده أتشك في قلبي واجي

انت بتحفر لي الحفره وبقع فيها بمزاجي

لا عملت حساب طلوعي ولا حتى حساب علاجي

الاحتياج وحش ارحمني يا احتياجي

مش كل مره تنده أتشك في قلبي واجي

تفاصيل ألبوم تامر حسنى

وضم الألبوم مجموعة من الأغانى التى تحمل توقيع تامر حسنى على صعيدى الكلمات أو الألحان، منها: "يلا يا كدّاب".. كلمات تامر حسني وعمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس محمد ياسر، "حبك لو غلطة".. كلمات وألحان تامر حسني، توزيع شريف مكاوي، وأغنية "واحشتني يا بن اللذينة".. كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، "الأنوثة الطاغية": كلمات تامر حسني، ألحان وسام محمد، توزيع جلال فهمي، وأغنية "لينا معاد".. كلمات تامر حسني وشريف مكاوي، ألحان وتوزيع شريف مكاوي.