بسمة بوسيل تهنئ تامر حسني على ألبوم لينا معاد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 07:35 مساءً - حرَصت الفنانة بسمة بوسيل على تهنئة طليقها الفنان تامر حسني، بعد طرح ألبومه الجديد "لينا معاد" اليوم الثلاثاء 15 يوليو على موقع الـ"يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى، وذلك بعد تأجيله 5 أيام بسبب مشكلة الإنترنت في مصر؛ حيث كان مقرراً أن يطرحه يوم الخميس الماضي.

بسمة بوسيل تدعم تامر حسني

وباركت بسمة بوسيل لطليقها تامر حسني على طرح الألبوم؛ حيث نشرت بوستر ألبوم "لينا معاد" عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابها بموقع "إنستغرام"، وكتبت: "مبروك يا تيمو بالنجاح والتوفيق دائماً".

لتؤكد بسمة بهذه الرسالة على صفو العلاقة بينها وبين تامر حسني، بعدما تعكّر صفوها بعض الوقت بسبب تصريحاتها ضده في أحد البرامج قبل شهرين، إلا أن تامر علّق على ذلك وأكّد على عدم غضبه منها.

بسمة بوسيل تهنّئ تامر حسني عبْر ستوري حسابها بإنستغرام



يمكنكِ قراءة بعد كشفه عن مقاطع أغانٍ من ألبوم لينا ميعاد: هل سيكرر تامر حسني تجرِبة عيش بشوقك؟



ألبوم تامر حسني "لينا معاد"، يضم 15 أغنية، هي: "ملكة جمال الكون، الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، لينا معاد، خلونا نشوفكم تاني، هو ده بقى، حبيبي تقلان، يلا يا كداب، وحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرُّج من حياتي، الذوق العالي التي يغنيها تامر ديو مع الفنان محمد منير.

ديو تامر حسني ومحمد منير في "الذوق العالي"

أغنية الذوق العالي جمعت تامر حسني ومحمد منير في ديو غنائي للمرة الأولى، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في أجواء صيفية مبهجة. وقد أثنى تامر حسني أمسِ على هذه الأغنية؛ قائلاً: "كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير؛ بعيداً عن إنه أخويا الكبير وحبه في قلبي عشق لا ينتهي، غنائي مع الـ King محمد منير بمثابة جايزة كبيرة لمشواري الفني، بحبك يا منير".

View this post on Instagram A post shared by RotanaMusic (@rotanamusic)



اقرأي أيضاً قبل الذوق العالي: كيف كان شكل التعاون الفني بين الكينج محمد منير وتامر حسني؟



ألبوم تامر حسني "لينا معاد" جاء متنوّعاً في الأغاني، التي تجمع بين الطابع الرومانسي والموسيقى الحديثة والكلاسيكية؛ مما يجعله مناسباً لمختلف الأذواق. وقد تعاون تامر في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين، منهم: أحمد المالكي، عمرو الشاذلي، رامي جمال، أحمد السلام، وعلي فتح الله. بالإضافة إلى توزيعات موسيقية منوّعة تعكس تطوُّر تامر حسني الفني.

تامر حسني يستعين بممثلات في كليباته

تامر حسني كان قد صوّر أكثر من أغنية أخرى بجانب "الذوق العالي" على طريقة الفيديو كليب، واستعان في هذه الكليبات بممثلات شهيرات؛ حيث طرح تامر كليب "حبك لو غلطة" وشاركت فيه الممثلة آية سليم كموديل، وكذلك كليب أغنية "الأنوثة الطاغية" وشاركت كموديل فيه الفنانة اللبنانية قمر، فيما استعان بالفنانة الشابة جنا الأشقر في كليب "لينا معاد".

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».