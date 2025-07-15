الصورة الأولى لدومينيك ماكلولين مجسداً شخصية هاري بوتر الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 07:35 مساءً - منذ أن تم الإعلان عن قائمة الأطفال الجدد الذين سيتولون تجسيد بطولة مسلسل هاري بوتر الجديد، أصبح الجمهور في حالة ترقب لمشاهدة الأبطال الجدد على أرض الواقع. وبالتزامن مع بدء التحضيرات للمسلسل وإنتاجه، شارك القائمون عليه بمشاركة الصورة الأولى لدومينيك ماكلولين الذي سيجسد شخصية هاري بوتر قصة الصبي الساحر تُروى من جديد برؤية معاصرة وأسلوب سرد أكثر عمقًا وثراءً في مسلسلٍ جديد، المقرر عرضه لأول مرة في عام 2027.

دومينيك ماكلولين في شخصية هاري بوتر

شاركت قناة HBO من خلال حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة رسمية للممثل الطفل دومينيك ماكلولين في زي هاري بوتر الجديد من النسخة الجديدة القادمة من الامتياز السحري الشهير.

وظهر ماكلولين متشابهاً لدرجة كبيرة مع شخصية هاري بوتر الأصلية التي جسدها دانيال رادكليف عندما كان طفلاً.

كما شارك الحساب صورة نيك فروست في موقع تصوير المسلسل.

أبطال مسلسل هاري بوتر

بعد أن فتحت باب التقديم للأدوار العام الماضي، وخضع أكثر من 30 ألف طفل لاختبارات الأداء، كشفت HBO عن مجموعة الممثلين الشباب الذين سيؤدون دور الثلاثي الرئيسي في مسلسلها التلفزيوني المقتبس عن سلسلة روايات هاري بوتر للكاتبة جي كي رولينغ؛ وهم دومينيك ماكلولين (في دور هاري بوتر) بدلاً من دانيال رادكليف، أرابيلا ستانتون (في دور هيرميون جرانجر) بدلاً من إيما واتسون، وأليستير ستاوت (في دور رون ويزلي) بدلاً من روبرت غرينت. كما سينضم للسلسلة الشهيرة أيضاً؛ نيك فروست بدور حارس الأرض اللطيف روبيوس هاغريد، لوك ثالون بدور البروفيسور كويرينوس كويريل، بول وايتهاوس بدور الحارس أرجوس فيلتش.

كل هؤلاء سينضمون إلى جون ليثغو في دور مدير مدرسة هوجورتس، ألباس دمبلدور، بينما تؤدي جانيت ماكتير دور مينيرفا ماكغوناغال، وبابا إيسيدو دور سيفيروس سناب، الأستاذين الرئيسيين في المدرسة.

قالت فرانشيسكا غاردينر، المنتجة التنفيذية والمخرجة مارك ميلود، في بيان: "موهبة هؤلاء الممثلين الثلاثة الفريدة رائعة، ونتطلع بشوق إلى أن يشهد العالم إبداعهم معاً على الشاشة".

الممثلون الجدد في سلسلة هاري بوتر

يُعتبر الممثلون الشباب الثلاثة الذين سيؤدون الأدوار الثلاثة الرئيسية، قد شاركوا في أفلام ناجحة للغاية، فقد شارك الممثل الاسكتلندي دومينيك ماكلولين في الفيلم الكوميدي القادم "Grow" على قناة سكاي، إلى جانب نيك فروست وغولدا روشوفيل، وسيظهر أيضاً في مسلسل الأكشن والمغامرات القادم على قناة BBC مسلسل "Gifted". أما ستانتون، فقد لعب دور ماتيلدا في مسرحية Matilda: The Musical.

مسلسل تلفزيوني بحبكة درامية جديدة

سيكون المسلسل اقتباساً لسلسلة كتب "هاري بوتر" المحبوبة للمؤلفة والمنتجة التنفيذية ج. ك. رولينج، وسيكون المسلسل مليئاً بالتفاصيل الرائعة والشخصيات المحبوبة التي أحبها محبو "هاري بوتر" لأكثر من خمسة وعشرين عاماً. وسيحظى المسلسل التلفزيوني، الذي سيمتد لعقد من الزمن على الأقل، بمساحة أكبر لاستكشاف حبكات الروايات دون قيود الوقت التي يفرضها الفيلم.

سيُقدّم كل موسم "هاري بوتر" ومغامراته المذهلة لجمهور جديد حول العالم، بينما ستبقى الأفلام الأصلية والكلاسيكية والقيّمة جوهر السلسلة ومتاحة للمشاهدة عالمياً.

من المتوقع أن يبدأ التصوير صيفاً في استوديوهات وارنر براذرز ليفزدن بالمملكة المتحدة، وقد يُعرض الموسم الأول مطلع عام 2026 على منصة HBO Max. المسلسل من تأليف وإنتاج فرانشيسكا غاردينر، سيتولى مارك ميلود الإنتاج التنفيذي وإخراج حلقات متعددة منه.

