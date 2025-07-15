سيلينا غوميز تستعد لزفافها في حفل أسطوري ونجوم الصف الأول بقائمة المدعوين

حفل زفاف في مونتيسيتو وتايلور سويفت أول المدعوّين

علاقة سيلينا غوميز وبيني بلانكو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 07:35 مساءً - حفل زفاف يجمع بين الرومانسية والنجومية، تستعد له النجمة العالميةوخطيبها المنتج الموسيقي الشهير، والمتوقّع له أن يكون وسْط أجواء فاخرة. وقائمة الضيوف مرصّعة بالمشاهير، في حدث ينتظره جمهور النجمين حول العالم.تعيش النجمة العالمية سيلينا غوميز، 32 عاماً، هذه الأيام حياة مليئة بالسعادة والرومانسية مع خطيبها، 37 عاماً، بينما يضع الثنائي اللمسات الأخيرة على زفافهما المنتظَر في سبتمبر المقبل.ورغم أن بلانكو قد تقدّم بطلب الزواج في ديسمبر الماضي، إلا أن الثنائي لم يتعجل خطوات التخطيط لزفافهما؛ إذ صرّح بلانكو مؤخراً في بودكاست، أنهما كانا منشغلين بفترة عمل صارمة، وكانا بحاجة إلى راحة بعدها.وبحسب مصادر خاصة لصحيفة ديلي ميل؛ فإنسوف يحتفلان بزفافهما في حفل يستمر ليومين في بلدة مونتيسيتو الساحرة بكاليفورنيا، إحدى أفخم المناطق التي يسكنها مشاهير مثل الأمير هاري وميغان ماركل.كما كشف المصدر أن الحفل سيقتصر على الأصدقاء المقرّبين والعائلة. وقد تم بالفعل إرسال الدعوات التي تطلب من الحضور إحضار حقائب ليلية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع العروسين.وتضم قائمة الأصدقاء المدعوّين نجوماً كباراً مثل: تايلور سويفت وخطيبها ترافيس كيلسي، طاقم مسلسل Only Murders in the Building، عدد من نجوم الموسيقى الذين تعاونوا مع بلانكو.وقد اختار الثنائي شهر سبتمبر تحديداً لأن جدول سيلينا في الخريف سيكون مزدحماً للغاية بإطلاق الموسم الخامس من مسلسلها " Only Murders in the Building" بالإضافة إلى مشاركاتها المتوقَّعة في موسم الجوائز.وقال المصدر: "أحبت فترة الخطوبة، لكنها تحلُم بالزواج منذ فترة طويلة. لذلك كان من المهم لها أن يكون الحدث مميزاً ومليئاً بالحب، قبل أن تنشغل بانطلاقة أعمال نهاية العام".قد ترغبين في معرفة سيلينا غوميز وبيني بلانكو يتحدثان عن خطط زواجهما وتعاونهما في ألبوم جديدبدأت معرفةمنذ سنوات، بعد تعاونهما في أغنية "I Can't Get Enough" لعام 2019، لكن بدأت علاقتهما العاطفية في يونيو 2023.في أغسطس 2023، أصدرت غوميز أغنية "Single Soon" التي أنتجها بلانكو. وفي ديسمبر من العام نفسه، أكدت علاقتهما عندما أُعجبت بمنشورات حسابات المعجبين على "إنستغرام" التي تجمعهما؛ حتى أنها علّقت قائلة: "إنه كلّ شيء في قلبي". ثم تؤكد غوميز أكثر وأكثر على العلاقة عندما ظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز إيمي 2024 في يناير. وفي الشهر التالي، تحدثت غوميز مع زين لوي من آبل ميوزيك حول علاقتهما.وفي ديسمبر 2024، قدّمخاتم خطوبة ألماسياً فاخراً يُقدّر بمليون دولار.