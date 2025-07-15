الأميرة شارلين تنفي شائعات انفصالها عن الأمير ألبرت برسالة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 07:35 مساءً - ألقت الأميرة شارلين، أميرة موناكو، خطاباً قوياً ومفاجئاً، وجّهت فيه رسالة حب ودعم واضحة لزوجها الأمير ألبرت، حاكم موناكو؛ نافيةً بشكل علني كلّ الشائعات المتكررة حول اضطراب علاقتهما الزوجية وذلك في قاعة "Salle des Étoiles" الشهيرة بمونت كارلو.

الأميرة شارلين في خطاب مؤثّر بموناكو: "أنا دائماً إلى جانبك"

وقد شهدت إمارة موناكو أمسِ الأثنين 14 يوليو، ليلة مهمة، وهي حفل الصليب الأحمر بالنسخة السادسة والسبعين على تأسيسه، والذي تحوّل هذا العام إلى مناسبة خاصة للاحتفال بمرور 20 عاماً على تولّي الأمير ألبرت الثاني العرش.

لكن الحدث اتخذ بُعداً آخر عندما وقفت الأميرة شارلين، 47 عاماً، على المنصة، وألقت خطاباً مؤثّراً أمام جمهور من كبار الشخصيات والمشاهير، لتُجدد دعمها العلني لزوجها الأمير ألبرت، 67 عاماً.

وقالت شارلين أمام الحضور: "سيدي ألبرت! نحن نحبك، وندعمك، ونشكرك على وقوفك بجانبنا جميعاً".

يأتي هذا التصريح العاطفي بعد فترة وجيزة من تداوُل ادعاءات وشائعات متكررة حول توتر العلاقة بين الزوجين؛ خاصة مع غياب الأميرة عن بعض المناسبات الرسمية. لكن الخطاب الأخير بدا وكأنه ردٌ حاسم، أزاح الغموض، وأعاد صياغة الصورة العامة للعائلة.

الاحتفال بالذكرى العشرين للحُكم

كما شكرت الأميرة في خطابها زوجها على دعمه الطويل لمؤسسة الصليب الأحمر في موناكو، التي تأسست عام 1948، ووصفت التزامه بالعمل الإنساني بأنه "تفانٍ لا يعرف الكلل"، وقالت: "شكراً لك على قيادة هذه المؤسسة على مدى الأربعين عاماً الماضية، والعمل بلا كلل من أجل تطويرها".

ثم تابعت مُشيدة بدوره السياسي وقيادته الهادئة للإمارة منذ اعتلائه العرش في 12 يوليو 2005 قائلة: "منذ عشرين عاماً، توليتَ زمام الأمور في الإمارة، ومنذ ذلك الحين، حكمت موناكو بالحكمة والشجاعة". وأكّدت أن زوجها يقود البلاد برؤية تهدف إلى الوحدة والسكينة.

واختتمت كلمتها بتأكيد دعمها له: "أنت تعلم أنني دائماً إلى جانبك؛ جنباً إلى جنب مع مواطني موناكو. نحن نقف معك بكلّ قلوبنا لحماية موناكو ومستقبلها تحت قيادتك".

وقد تألّقت الأميرة شارلين خلال الحفل بفستان أنيق من الحرير بتصميم إيلي صعب، وحضر الحفل نجم الروك بيلي آيدول، ونجم الفورمولا 1 تشارلز لوكلير وصديقته المؤثرة ألكسندرا سانت مليو. كما قدّم المنظمون جوائز في سحب خيري، منها: أقراط وسوار وساعات فاخرة.



