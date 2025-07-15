النجمة العالمية بيونسيه تتعرض للسرقة.. ملفات موسيقية غير منشورة وخطط حفلات وملابس فاخرة

بيونسيه تتعرّض للسرقة والشرطة تصل لمشتبه به

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 07:35 مساءً - في واقعة هزّت الوسط الفني العالمي، تعرّضت المغنية الأمريكيةلاختراق، بعد سرقة موسيقى غير منشورة لإحدى أغانيها المستقبلية، ومعلومات خاصة من سيارتها عبْر أحد مساعديها، في مدينة أتلانتا، وذلك بالتزامن مع استعدادها لاختتام جولتها الغنائية "Cowboy Carter".جرت الحادثة مساء يوم 8 يوليو الجاري، حين أوقف كريستوفر جرانت، مصمم الاستعراضات الخاص بـ بيونسيه، ودياندري بلو، وهي راقصة ضمن فريقها، سيارتهما في موقف سيارات تابع لقاعة طعام بأتلانتا، وعند عودتهما بعد ساعات، فوجئا بأن نافذة السيارة الخلفية قد حُطّمت وسُرقت منها حقيبتان تحتويان على أغراض هامة.تُجري شرطة جورجيا الآن تحقيقاً موسعاً في واقعة السرقة التي استهدفت ممتلكات خاصة، 43 عاماً، من بينها ملفات موسيقية غير منشورة، قوائم الأغاني والتي ماتزال قيد التنفيذ، خطط الحفلات، ولقطات من جولتها الحالية "Cowboy Carter".وبحسب تقرير الشرطة، أبلغ جرانت المحققين بأن الأجهزة المسروقة تحتوي على بيانات موسيقية خاصة تخص المغنية بيونسيه؛ إضافة إلى ممتلكاتهما الشخصية، والتي شملت: محركي أقراص USB، جهازي كمبيوتر Apple MacBook، سماعات رأس، ملابس وأكسسوارات فاخرة.وأفاد التقرير بأن أحد الأجهزة المحمولة وسماعات الرأس تم تعقب موقعهما لاحقًا من خلال خدمات "تحديد الموقع". كما أظهرت كاميرات المراقبة في موقع الحادث، لقطات لسيارة يُشتبه تورُّطها في السرقة.وفي خطوة متقدمة، أصدرت شرطة أتلانتا مذكرة اعتقال بحق مشتبه به لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن.قد ترغبين في معرفة.. هل ستشهد بطولة كأس العالم 2026 تعاون بيونسيه وذا ويكند؟تأتي هذه السرقة بالتزامن مع جولة بيونسيه "Cowboy Carter Tour"، التي انطلقت في أبريل الماضي؛ حيث تقدّم النجمة ألبومها الأخير الفائز بجائزة غرامي، في عروض ضخمة تجوب الولايات المتحدة وأوروبا.ومن المقرر أن تختتمجولتها العالمية بحفلين كبيرين في لاس فيغاس أواخر شهر يوليو الجاري.إليكِ هذا الخبر بيونسيه تنجو من حادث خطير بحفلها الأخير في بريطانيالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»