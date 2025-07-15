شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى القصبى يكتب: هيثم شاكر صوت يعرف طريقه إلى القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعمل اللى أنا مصدقه واللى أنا حاسس إن فيه الحد الأدنى من النجاح ومش هاعمل حاجة بعيد عن الناس وبافضل أسمع الحاجات اللى بتنزل كل يوم عشان أشوف الناس بتحب إيه وإيه اللى بيعجبها واللى بينجح، ومحظوظ جدا بالمكانة التى وصلت لها، وطموحى ليس له حدود.. كان رده على سؤال هل هناك هدف معين تسعى للوصول إليه؟ عندما تحدثت معه في حوار صحفى سابقا، النجم هيثم شاكر الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده وسط أجواء من الحب والتقدير من جمهوره ومتابعيه، بعد رحلة فنية مليئة بالنجاحات واللحظات المميزة، استطاع هيثم خلال مسيرته أن يثبت نفسه كواحد من أبرز نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، بفضل إحساسه العالى وصوته المميز واختياراته الغنائية التى دائمًا ما تلامس القلوب.

منذ انطلاقته الأولى لم يكن هيثم شاكر مطربًا عاديًا يبحث عن ضوء الشهرة بأي وسيلة، بل اختار منذ البداية أن يسلك طريق الجودة، والتعبير الصادق، وانتقاء الكلمة واللحن بدقة، كل أغنية يطرحها تشبهه؛ هادئة حين يجب، وصادحة بالمشاعر حين يحتاج القلب إلى الإفصاح.

نجاحات هيثم شاكر لا تقاس فقط بعدد المشاهدات أو الجوائز، بل تقاس أولًا بمدى التأثير الذى تحدثه أعماله فى نفوس جمهوره، من "أحلف بالله" إلى "أيامى معاك" ثم ألبومه الأخير "معرفة قديمة" الذى أثبت فيه نضوجه الفني الكبير، وأغانى كثيرة في مشواره الغنائى، يتضح أن كل محطة في مسيرته كانت خطوة محسوبة تبنى على ما قبلها، وتفتح أفقًا لما بعدها.

ما يميز هيثم شاكر عن كثيرين في جيله هو ذكاؤه الفني، لا يبحث عن التريند، بل يصنعه بأغانيه، عندما يرى أن الوقت مناسب، ووفق معايير فنية لا تساوم صوته وإحساسه الحقيقى يمنحان لأى لحن حياة، ولكلمات الأغنية روحًا، وكأن المستمع لا يسمع فقط، بل يعيش التجربة معه.

وقد يكون أهم ما فى هيثم شاكر أنه يفهم جمهوره جيدًا، لا يقدم لهم ما يظن أنه سيروق لهم فقط، بل ما يشعر هو أنه صادق ومناسب ويستحق أن يقدَم باسم الفن، هذا التوازن بين الذوق الشخصى ومتطلبات الجمهور هو سر من أسرار نجاح أي فنان حقيقي، وهيثم يتقنه ببراعة.

هيثم شاكر ليس الأكثر ظهورًا على الساحة، لكنه من الأكثر تأثيرًا، وبين أغنية وأخرى، لا يغيب أبدًا عن ذاكرة المستمع لأن الفن الأصيل، حين يقدم بصدق، لا يحتاج إلى ضوضاء كي يسمع؛ يكفيه أن يلامس القلب، وهناك يبدأ البقاء الحقيقى.

وأضاف إلى مشوار هيثم شاكر الغنائى المتميز، منطقة التمثيل وهى منطقة صعبة ولا يستطيع أى مطرب النجاح فيها، وترك علامة أو بصمة أمر يتطلب مجهودا كبيرا وهو ما استطاع هيثم تحقيقه بالفعل من خلال مسلسل "أرض جو" مع النجمة غادة عبد الرازق، وقدم بعدها بطولة مطلقة لمسلسل حب عمرى مع النجمة سهر الصايغ، كما أن له بصمة فى أغنية كل ما أفكر من فيلم زي الهوا بطولة النجم خالد النبوى وغادة عبد الرازق وداليا البحيرى.