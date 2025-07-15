شكرا لقرائتكم خبر عن بلال سرور: أغنية "الاحتياج وحش" تجربة فنية جديدة مع تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن بلال سرور عن سعادته بالتعاون مع الفنان تامر حسنى فى أغنية "الاحتياج وحش"، والتى تأتى ضمن ألبومه الجديد، مشيرًا إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر محمد القاياتى وتوزيع على فتح الله.

وقال بلال فى تصريحات لـ"الخليج 365": "سعيد جدًا بمشاركتى فى أغنية (الاحتياج وحش)، وكان هناك أغنية ثانية من المفترض طرحها أيضًا، لكنها تأجلت لوقت لاحق".

وأضاف سرور أن التعاون مع تامر حسنى دائمًا ما يتم بسلاسة وتفاهم كبير، قائلًا: "تامر من أكثر الفنانين سلاسة في التعامل، ودائم التواصل معي خلال مراحل العمل، وعندما لحّنت الأغنية كان هو أول من استمع إليها، ولم أحتج وقتًا للتفكير، لأنني شعرت منذ اللحظة الأولى أن تامر هو الأنسب لأدائها".

وتابع: "الأغنية تحمل طابع البلاك كوميدي ممزوجًا بدراما تمثيلية، وهذا ما جذب تامر فور سماعها، وبدأنا العمل عليها على الفور، أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند صدورها".

وطرحت شركة روتانا ديو الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والذى يحمل اسم "الذوق العالى"، من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد طارق يحيى، وقد تم تصوير أجزاء من كليب الأغنية بمنزل الكينج محمد منير.

وكان الكينج محمد منير قد كشف فى وقت سابق خلال تصريحات لـ"الخليج 365" عن كواليس هذا التعاون مع النجم تامر حسنى، قائلاً: الأغنية تحمل عددًا من المفاجآت.

وأضاف "أنه مبسوط بالتعاون في أغنية مع تامر حسنى، وأتمنى تنال الأغنية إعجاب الجمهور، حيث إن فكرتها جديدة".

ديو محمد منير وتامر حسني يحمل العديد من المفاجآت

وتعد الأغنية بمثابة أول ديو غنائى يجمع بين الكينج محمد منير والنجم تامر حسني، وهو ما يحمل مفاجأة سارة لكل جمهور النجمين ممن اعتادوا منهم على بصمات غنائية مميزة خلال مسيرتهما.

شركة تذكرتي تتطرح تذاكر حفل تامر حسني في العلمين

طرحت تذاكر حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم 25 يوليو الجارى، خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وتمت إتاحة التذاكر لـ5 فئات متاحة للجميع، ويشارك فى الحفل مع تامر المطرب الشامى.

ويحرص النجم تامر حسني على التواجد مع جمهور العلمين كل عام، إذ شارك منذ انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الأولى عام 2023، وقدم خلال الدورة الأولى عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل الجمهور، وحقق حفله نجاحا كبيرا، وكرر تامر حسني هذا النجاح العام الماضي خلال فعاليات الدورة الثانية، وقدم حفلا كامل العدد، ليأتي حفله الغنائي المقرر يوم 25 يوليو كثالث تعاون بينهم وبين مهرجان العلمين.