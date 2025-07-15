نجوم الفن اللبناني والعربي يتوافدون لمواساة زياد برجي في وفاة شقيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 10:20 مساءً - توافد كوكبة من نجوم الوسط الفني اللبناني والعربي إلى "جمعية التخصص والتوجيه العلمي" في بيروت اليوم الثلاثاء 15 يوليو، لتقديم واجب العزاء للفنان اللبناني زياد برجي بعد وفاة شقيقه محمد حسني البرجي يوم الأحد الماضي.

عزاء شقيق الفنان زياد برجي

شهدت قاعة العزاء توافد العديد من النجوم، حيث تواجد الثنائي ناصيف زيتون ودانييلا رحمة اللذين حضرا معًا في لفتة تضامنية، حيث التقطت عدسات الكاميرات لحظات عناقهما الحار للفنان زياد برجي، كما كان من ضمن الحضور كل من وائل جسار وباسم مغنية حيث وقفا إلى جانب زياد برجي طوال مراسم العزاء.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi) وتواجد أيضًا كل من رحمة رياض، عاصي الحلاني، نيشان، محمد الأحمد، الموسيقار ميشال فاضل، والإعلامية أنابيلا هلال برفقة زوجها الدكتور نادر صعب، بالإضافة إلى دينا حايك، وفارس كرم.

تفاصيل صادمة أدت إلى الوفاة

وكشف ناصر برجي (شقيق الراحل) في تصريحات لـ"ET بالعربي" عن تفاصيل صادمة لوفاة شقيقه حيث قال إنه نتيجة إهمال طبي داخل أحد المستشفيات بلبنان. كما صرح بأن العائلة قد رفعت دعوى قضائية ضد المستشفى بتهمة "القتل بالإهمال".



يمكنك قراءة.. زياد برجي يكشف أسراراً فنية ويتجنب الأزمات... وهذا موقفه من دخول أبنائه الوسط الفني

زياد برجي بـ مهرجان موازين 2025

وكان قد أطلّ النجم اللبناني زياد برجي على جمهوره في حفلٍ فني كبير، شهد حضوراً واسعاً وتفاعلاً جماهيرياً لافتاً، وعلى هامش مشاركته في الدورة العشرين من مهرجان موازين 2025 التي أقيمت بالمغرب.

وعلى هامش المؤتمر الذي أقيم بعد الحفل، كشف برجي أنه كان يعمل على أغنية باللهجة المغربية، لكنه لم يتمكن من إنهائها بعد، مشيراً إلى أنها لا تزال قيد التنفيذ، وقال: "حضّرت أغنية مغربية منذ فترة، ولكن طرأ بعض التأخير على تنفيذها، وأعمل حالياً على استكمال هذا المشروع بكل حبّ".



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن

