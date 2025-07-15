الديوهات سلاح نجوم الغناء في ألبومات صيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 10:20 مساءً - تشتد المنافسة الغنائية في موسم صيف 2025، مع طرح كبار نجوم الغناء ألبوماتهم الجديدة المنتظرة، والتي كشفت عن ظاهرة "الديوهات الغنائية" الذي يتخذها النجوم سلاحًا استراتيجيًا لخطف الأضواء وتحقيق انتشار أكبر، وسط زخم إنتاجي كبير وتطور ذوق الجمهور، ليشهد هذا الصيف عودة قوية لهذا الشكل الفني، ليس فقط بوصفه تعاونًا عابرًا بين مطربين، بل كأداة تسويقية وجماهيرية.

عودة الروح إلى "الديو"

رغم أن الديوهات كانت لفترة طويلة جزءاً من المشهد الغنائي، فإنها تراجعت في السنوات الماضية، خاصة تغير نمط استهلاك الموسيقى، إلا أن صيف 2025 جعل الديوهات تتصدر المشهد، ليست كأغاني منفردة وإنما داخل الألبومات، حيث يستعين نجوم الغناء بمطربين آخرين لتقديم أغنية مشتركة بينهما ضمن أغاني الألبوم، محاولة لاستثمار القاعدة الجماهيرية لكل فنان والتنوع ما بين أكثر من لون غنائي.

تامر حسني يسيطر بـ 3 ديوهات في ألبومه الجديد

اتجه تامر حسني لتقديم الديوهات الغنائية خلال الفترة الأخيرة وذلك من أجل الذهاب إلى مناطق موسيقية مختلفة عن الألوان التي يقدمها، واستمر تامر في ذلك خلال ألبوم "لينا معاد" الذي طرحه اليوم الثلاثاء 15 يوليو، حيث يضم الألبوم 3 ديوهات غنائية، الأول في أغنية "ملكة جمال الكون" والتي غناها بمشاركة الفنان السوري الشامي، كما غنى تامر أيضاً ديو "حبيبي تقلان" بمشاركة الشاب علي فتح الله.

بعد كشفه عن مقاطع أغانٍ من ألبوم لينا ميعاد: هل سيكرر تامر حسني تجرِبة عيش بشوقك؟



فيما جاء الديو الأبرز في ألبوم "لينا معاد" مع الفنان الكبير محمد منير خلال أغنية "الذوق العالي" التي حققت رواجاً كبيراً في الساعات الماضية، وقد أثنى تامر حسني أمس على هذه الأغنية؛ قائلاً: "كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير؛ بعيداً عن إنه أخويا الكبير وحبه في قلبي عشق لا ينتهي، غنائي مع الـ King محمد منير بمثابة جايزة كبيرة لمشواري الفني، بحبك يا منير".

عمرو دياب يغني مع ابنته جنا وابنه عبد الله

الفنان عمرو دياب فاجأ الجميع خلال ألبومه الجديد "ابتدينا" الذي طرحه يوم 3 يوليو الجاري، بتقديم أغنية بعنوان "خطفوني" ديو مع ابنته جنا عمرو دياب وهي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع أسامة الجندي، ولم يكتف دياب بديو مع ابنته بل وقدم آخر مع ابنه عبد الله في أغنية "يالا" التي جاءت من من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.



ألبوم ابتدينا لـ عمرو دياب يدخل قائمة أعلى عشر ألبومات استماعًا على مستوى العالم



الفنان رامي جمال اعتمد أيضًا على الديوهات الغنائية في ألبومه الجديد "محسبتهاش"، حيث قدم أغنيتين ديو الأولى مع مطرب الراب التونسي نوردو ، بعنوان "زي الخطاف" من كلمات: محمد القياتي وبلال سرور ألحان بلال سرور وتوزيع أمين نبيل، والثانية بعنوان "قبلت التحدي" يغنيها ديو مع المطرب حمزة نمرة والأغنية من كلمات محمد النادي ومحمد أبو نعمة، وألحان محمد النادي، توزيع وسام عبد المنعم.

أحمد وسعد وروبي في ديو ثان

الفنان أحمد سعد قرر تقديم ديو غنائي في ألبومه الجديد "بيستهبل" الذي يستعد لإطلاقه خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال أغنية بعنوان "تاني" تجمعه بالفنانة روبي ومقرر طرحها غداً الأربعاء 16 يوليو، على موقع الـ"يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، حيث يقدم أحمد سعد هذه الأغنية بمشاركة روبي بعد النجاح الكبير للديو السابق بين سعد وروبي باسم "يا ليالي"، الذي حقق وقتها نجاحاً كبيراً.

