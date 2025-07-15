نانسي عجرم تكشف عن أول لمحة من ألبومها الجديد Nancy 11

أول لمحة من ألبوم نانسي عجرم

سبب تأجيل الألبوم

آخر ألبومات نانسي عجرم

كشفت الفنانة اللبنانيةعن أول لمحة من ألبومها الجديد المنتظَر ""، المقرر طرحه على موقع الـ"يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة بعد غد الخميس 17 يوليو، بعدما أجّلته خلال الأسابيع الماضية رغم جاهزية كلّ أغانيه، بسبب الظروف التي أحاطت بالعالم العربي خلال الفترة الماضية؛ حتى تقرر طرحه في موعده الجديد.طرحت نانسي عجرم مقطع فيديو تشويقياً لألبومها "" عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلًا: "ما كنت تنتظره. إليك أول لمحة من ألبوم". وجاء ذلك بعدما كشفت نانسي عن أسماء أغاني الألبوم، وهي: "يا قلبو، وبدي قول بحبك، أنا تبعني؟ طراوة، وغيرانين، وانسَ، ولغة الحب، وسيدي يا سيدي، وجاني بالليل، أنا هفضل أغني، وعلى علمي".يمكنكِ قراءة 5 ألبومات غنائية في يوليو الجاري لكبار النجوم: تعرّفي إلى الموعدوقد سبق وكشفتعن غلاف ألبوم ""، بنشره عبر حساباتها المختلفة بالسوشيال ميديا، وجاءت صورة الغلاف غير تقليدية ومختلفة عن أيّ غلاف ألبوم آخر عبْر مسيرتها؛ حيث ظهرت النجمة وهي تحتضن نسخة أخرى من نفسها، وتبتسم، وكأنها توجّه رسالة من خلال هذه الصورة، بأنها الداعمة الكبرى لنفسها طوال مشوارها الغنائي.وكانتقد أعلنت عن تأجيل طرح الألبوم الجديد؛ حيث كشفت خلال تصريحات تلفزيونية أثناء حفلها في مهرجان موازين 2025 الشهر الماضي، أنها انتهت من كافة تفاصيل الألبوم وأصبح جاهزاً بالفعل، ولكنها قررت تأجيله بسبب الظروف الموجودة بالعالم العربي؛ قائلة: "حالياً نحن نمُر بظروف ليست جيدة، وإن شاء الله يكون فيه سلام، لا أعرف كيف ولكن لا بد من وجود طريقة لذلك".اقرأي أيضاً نجمات ازدادت أناقتهن بعد الإنجاب: مَن تختارين في يوم الأم؟وأكّدتأنها لا تطرح ألبوماً جديداً كلّ سنة، وإنما كلّ أربع أو خمس سنوات، وذلك لأنها تريد أن تطرحه في أفضل الظروف؛ موضحةً: "بكون حريصة أن الألبوم يُطرح خلال ظروف جيّدة وصحية؛ حتى يحصل على حقه، وأنا أجّلته بضعة أيام أو بضعة أسابيع على حسب الظروف واستقرار الأوضاع".آخر ألبوماتالغنائية، جاء بعنوان ""، وطرحته في يوليو من عام 2021، وضمّ 14 أغنية، من بينها 8 أغاني باللهجة المصرية، والباقي ما بين اللبناني والخليجي. والأغاني هي: "سلامات، وبدي حدا حبو، وحبك بيقوى، مشكلتك الوحيدة، وهيدا أنا، وجاية معاك، ويا ناس قولولي، ما تعتذر، وعلى شانك، ومية وخمسين، وياما، حياة، وحاجات خصوصية، عاتب ولوم".وقد تعاونتفى ألبوم "" مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: خالد تاج الدين، شادي نور، أمير طعيمة، محمد رفاعي، أحمد شتا، وأحمد عرفان.أما من الملحنين: وليد سعد، محمد رحيم، محمد يحيى، بلال سرور وحمدي صديق. فيما كان التوزيع من نصيب أحمد إبراهيم، محمد مصطفى وهاني يعقوب.