نداء شرارة تروج لأحدث أغانيها وش الخير باللهجة المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 10:20 مساءً - تستعد الفنانة الأردنية نداء شرارة، لإطلاق أغنيتها الجديدة "وش الخير" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد نشرها مقطعًا ترويجيًا عبر حسابها الشخصي بـ"إنستغرام".
يمكنك قراءة.. بعد غياب 3 سنوات: نداء شرارة تعلق على مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية
نداء شرارة تروج لأغنية "وش الخير"وظهر في المقطع الترويجي جزء من الأغنية الجديدة التي تُغنى باللهجة المصرية، مصحوبًا بتعليق ترويجي جاء نصه كالتالي: " قريبا️.. وش الخير.. نداء شرارة.. كلمات أحمد العزب.. ألحان نداء شراره.. توزيع هشام البنا".
"زفينا العرسان".. أحدث أغاني نداء شرارةويأتي هذا الإعلان الترويجي عن أغنية "وش الخير" بعد أن أطلقت نداء شرارة في الشهر الماضي أغنية "زفينا العرسان" عبر قناتها بالـ"يوتيوب"، والتي تجسد أجواء الزفاف التقليدية بإيقاع فلكلوري نابض بالفرح. وتُعد الأغنية جزءًا من موسمها الصيفي بعد غياب فني قصير، وتقول بعض كلماتها: " زفينا العرسان وجينا بعزم الله.. عريس حلو وعروسو ما شاء الله ، زفينا العرسان ومحلى طلتهم .. قولوا معانا الله يتمم فرحتهم".
