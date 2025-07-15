تطورات جديدة في حالة الفنان لطفي لبيب الصحية

نقل لطفي لبيب إلى غرفة عادية خلال يومين

معاناة من التهابات الحنجرة دون وجود ورم

آخر مشاركات لطفي لبيب في الأعمال الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 10:20 مساءً - تطورت حالة الفنانفي الساعات الأخيرة بعد 3 أيام من نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة ودخوله العناية المركزة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت إجراء فحوصات وتحاليل طبية دقيقة، مع منعه من الزيارات له، إلا أن الساعات الماضية شهدت تحسناً كبيراً في حالة الفنان الكبير.وكشفت أسرة الفنان لطفي لبيب المتمثلة في زوجته، عن تحسن حالته الصحية خلال الساعات الماضية بعد متابعة طبية دقيقة داخل غرفة العناية المركزة بسب وعكة صحية حادة، وتقرر بشكل مبدئي نقله إلى غرفة عادية خلال يومين فقط للاستشفاء كما سيتم السماح بزيارته أيضاً، مشيرة إلى أن حالته النفسية تصاعدت بسبب الحب الكبير الذي لمسه من قبل الجمهور وكل من حوله".شهد بداية عام 2025، تداول أنباء حول تعرُّض الفنانلأزمة صحية، أثّرت سلباً على الأحبال الصوتية، بينما كان يستعد لإجراء جراحة لإزالة ورم في الحنجرة؛ لتُثار حالة من القلق بين جمهوره ومُحبيه، حيث بدأت القصة بسؤاله عن أسباب حدوث تغيُّر في نبرة صوته نوعاً ما، ليُعلن إصابته بورم في الحنجرة، ويستعد لإجراء عملية جراحية؛ لافتاً إلى أنه يواجه صعوبة كبيرة في التحدث أغلب الأوقات، بسبب ذلك الورم.ومن جانبه، أكد محمد الديب، مدير أعمال الفنان، لـ"" في تصريحات سابقة، أنّ الفنان لم يُصَب بأورام في الحنجرة؛ موضحاً أنه يُعاني من التهابات بالفعل في الحنجرة خلال الأيام الماضية، وظهور "بحة" في صوته على غير المعتاد، الأمر الذي دفعه إلى زيارة الطبيب المعالج بشأن الاطمئنان على حالته الصحية.وأضاف أنّ الطبيب طمأن، وطالبه بالراحة التامة، والحصول على بروتوكول علاجي لمدة 20 يوماً تقريباً، إلى أن يتماثل للشفاء. مؤكداً: "الفنان لم يُجرِ أيّة تحاليل طبية أو منظار من الأساس وأخذ عينة لتحليلها، إذن كيف تم اكتشاف وجود ورم؟".وحول تواجده في أيّة أعمال تلفزيونية أو سينمائية خلال الفترة المقبلة، أكد أن، ليس مُشاركاً في أيّة أعمالٍ جديدة، لاسيّما وأنّ حالته الصحية أثرت بشكلٍ كبير على مشاركته في مشاريع فنية؛ كونها تتطلب مجهوداً كبيراً.

يُذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب، كانت من خلال مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي" الذي تم عرضه في دور السينما العام الماضي، وجاء من بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، علي لوكا، إنعام سالوسة، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا ومن تأليف دعاء عبد الوهاب، وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.



