شيرين عبد الوهاب تتجه للإستقرار في لبنان خلال الصيف للراحة والعلاج

بعد الحديث عن تحضيرها لدويتو مع الفنان فضل شاكر، تداولت صفحات لمحبي النجمة شيرين عبد الوهاب أخباراً تشير إلى أنها قد تستقر في لبنان مع ابنتيها خلال العطلة الصيفية بهدف الراحة والاستجمام وتلقي العلاج والتخلص مما تعاني منه.

وأكدت الصفحات نقلاً عن مصادر مقرّبة من الفنانة المصرية بأنها اختارت الابتعاد بشكل مؤقت عن الأضواء والضجة الاعلامية والمشاكل وقررت البقاء هذه الفترة في لبنان لتلقي العلاج اللازم واستعادة طاقتها ورونقها، ومن المنتظر ان تبقى لحين انتهاء مرحلة الاستشفاء النفسي، وبدء التخطيط لألبومها الغنائي الجديد.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذا الخبر وعبروا عن سعادتهم بقرارها إن كان صحيحاً، متمنيين لها دوام الصحة وأن تتمكن بالفعل من التخلص من مشاكلها النفسية والجسدية والعاطفية، وان تستعيد رشاقتها وأناقتها ومكانتها في الساحة الفنية

وكانت شيرين قد وصلت الى لبنان بداية الشهر الحالي، والتقت بالنجم فضل شاكر في مكان إقامته في مخيم عين الحلوة، وبدأت التحضيرات لتسجيل دويتو جديد وتصويره على طريقة الكليب بعيداً عن الإعلام، في خطوة تجدد التعاون بينهما بعد 21 عاما من تقديمهما لأغنية "العام الجديد".

قد يهمك أيضــــــــــــــا