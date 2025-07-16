شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تطرح أغنية "خبر عاجل" بتوقيع أيمن بهجت قمر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة آمال ماهر أحدث أعمالها الفنية، حيث أصدرت فيديو كليب لأغنية "خبر عاجل" من ألبومها الجديد، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي توما، وتُعد من أبرز الأغاني المنتظرة في الساحة الغنائية لهذا الصيف.

ومن ضمن أغانى ألبوم "لو لينا عمر"، وهي إحدى أبرز أغنياته، من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمدي، وتوزيع مادي. كما يضم الألبوم أغنية "يا جبروتك" من كلمات عليم، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع إلهامي دهيمة، إلى جانب "عقدة حياته" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وتتواصل بصمات نادر عبد الله في أغنية "حاجة غير"، من ألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، فيما تقدم أغنية "مضمون" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف. وتظهر أغنية "إتراضيت" بتعاون جديد بين أحمد المالكي، والملحن عمرو الشاذلي، والموزع عمرو الخضري.

ويضم الألبوم كذلك أغنية من كلمات نور عبد الله، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأخرى من كلمات عمرو المصري، وألحان محمود أنور، كما يتعاون أيمن بهجت قمر مع أحمد إبراهيم في أغنية جديدة من كلماته وألحانه وتوزيعه، بينما تختتم الأغاني بأغنية من كلمات وألحان نور عز العزب.

سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف أبيض

من ناحية أخرى أثارت النجمة آمال ماهر الجدل بظهورها وهى مرتدية فستان زفاف أبيض، وهو ما دفع البعض لاعتقاد أن الصور قد تكون من حفل زفافها، وأنها كانت تتكتم على الخبر، إلا أن حقيقة الأمر هو أن الصور من كليب تقوم آمال ماهر بتصويره من ألبومها الجديد "حاجة غير" والمقرر طرحه قريبا، حيث تظهر كعروس داخل أحداث الكليب.