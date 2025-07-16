شكرا لقرائتكم خبر عن الليثى يحيى حفلا غنائيا فى المهرجان الدولى للفنون الشعبية بتونس.. 29 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي يوم 29 من شهر يوليو الجارى حفلا غنائيا، ضمن المهرجان الدولي للفنون الشعبية بـ أوذنة، المقام في تونس، ويعتبر الليثى المصرى الوحيد فى المهرجان ويقدم باقة متميزة ومتنوعة من أغنياته الشعبية التي يعشقها جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول احتفالاً بموسم الصيف.

وطرح مؤخراً النجم محمود الليثي أغنية جديدة بمشاركة النجم محمد رمضان بعنوان "قدها" على موقع يوتيوب والتي لاقت رواجاً على منصات التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان تاج وتوزيع إيهاب كوليبكس.

وطرح نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى أيضاً، أغنية بعنوان "أنا يا ابني نمبر وان" من كلمات حسين خالد وتوزيع فلسطينى.

من ناحية أخرى حقق محمود الليثي نجاحاً من خلال غنائه "عينى ع الشرف" وهي تتر مسلسل شباب امرأة وعرض فى موسم رمضان الماضى، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق وحقق نجاحًا كبيرًا.

ولاقت الأغنية ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، حيث قدمها الليثى بشكل جديد ودائما يبدع في غنائه لتتر أى عمل يقدمه، أغنية من كلمات محمد النجار وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع أكرم عادل.

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.