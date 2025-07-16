شكرا لقرائتكم خبر عن صناع وأبطال الشاطر لأمير كرارة يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على حضور العرض الخاص لفيلم الشاطر المقام حاليا داخل أحد مولات أكتوبر، أبرزهم المنتج تامر مرسي، وأمير كرارة، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب، علي ربيع، محمد عبد الرحمن (توتا)، دينا فؤاد، نورهان منصور، وحضر منذ اللحظات الأولى المخرج أحمد الجندي، والفنان أحمد كرارة.

تبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

أمير كرارة يعود بفيلم "الشاطر" إلى السينما بعد غيابه العام الماضي، حيث قدم آخر أفلامه "البعبع" الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2023، وشارك في بطولته كل من: ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، والطفل جان رامز، مع عددٍ من ضيوف الشرف منهم منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.



