شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس الصوت مصطفي شعبان ضيف بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل مهندس الصوت مصطفي شعبان، ضيفاً في بودكاست الشغلانة الذي يقدمه آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا وموقع الخليج 365، ويناقش من خلالها كواليس عمليات التصوير وكيفية صناعة الاعمال السينمائية والدرامية.

ويتحدث مهندس الصوت مصطفي شعبان في الحلقة عن مهام مهندس الصوت داخل عملية التصوير، والفرق بين التصوير السينمائي والدرامي والوثائقي، بالإضافة إلى مشاركاته في مهرجان كان السينمائي بإخر اعماله فيلم عائشة لا تسطيع الطيران.

مهندس الصوت مصطفي شعبان من مواليد وبدأ حياته المهنية في عام 2010 بمشاركته مهندس صوت في مسلسل الجماعة الجزء الأول وفيلم فيلا 69 عام 2013 ومسلسل طلعت روحي عام 2018 وفيلم آل شنب عام 2023، وسبق وشارك 5 مرات في مهرجان كان السينمائي بدورات مختلفة كان اخرها العام الماضي بفيلم عائشة لا تسطيع الطيران.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة بـ"الخليج 365"، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء إيمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، وكان ضيف الحلقة التاسعة المخرج باسل مبارك، وحل ضيف الحلقة العاشرة الكاتب والمؤلف محمود عزت، وفي الحلقة الحادية عشر حل أشرف سعيد Head of Creative شركة ميديا هب – سعدى جوهر.