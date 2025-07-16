شكرا لقرائتكم خبر عن 16 عاما على فيلم طير أنت.. كوميديا باقية على مر السنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الثلاثاء، 16 عاما على طرح فيلم طير أنت للنجم أحمد مكى، حيث عرض فى السينمات يوم 15 يوليو 2009، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه ومازال حتى وقتنا هذا عند عرضه في التليفزيون يضحك المشاهد كأنه يشاهده لأول مرة بسبب الكوميديا والمواقف بين مكى ودنيا سمير غانم وماجد الكدوانى والإفيهات بينهم.

قصة و أبطال فيلم طير أنت

فيلم طير أنت بطولة أحمد مكى، دنيا سمير غانم، ماجد الكدوانى، لطفى لبيب و محمد سلام و هشام إسماعيل تأليف وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث فيلم طير أنت، عن دكتور بهيج هو دكتور بيطرى وليس له علاقات سابقه مع نساء فتأتى له امرأة كلبها مريض فيبدأ أن يعجب بها ولكنها لا تعطيه اهتماما إلى أن يحدث له مفاجأة فيظهر له جن يسأله عما يريد فكان طلبه الوحيد أن يجعل هذه المرأة تقع فى غرامه ولكن بسبع محاولات فقط فى شخصيات ومواضيع وأماكن مختلفة فى كل مرة يتعرف عليها بشخصية شكل كمغنٍ مشهور أو كبير الصعيد وشخصيات أخرى.

نجاحات النجم أحمد مكى

حقق النجم أحمد مكى نجاحا كبيرا في مجال التمثيل بسبب خفة دمه وظله، فله العديد من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا وسينمائيا منذ بداية ظهوره بأدوار بسيطة في أول حياته الفنية حتى وصوله للنجومية، منها، مرجان أحمد مرجان، تيتو، ليلة البيبى دول، H دبور، طير انت، لا تراجع ولا استسلام، سيما على بابا، كما أنه نجح دراميا من خلال تقديم مسلسله الشهير "ألكبير أوى" بأجزائه الخمسة، ومسلسل "خلصانة بشياكة"، وشارك من خلال المسرح بمسرحية "حزلقوم"

ونجح أحمد مكى أيضا من خلال مجال الغناء، فمنذ بدايته الفنية وهو متميزا في غناء أغانى الراب، ويعتبر أحمد مكى المتسبب فى حب المصريين لغناء الراب، وهو ما حققه من خلال أغنياته الناجحة والتي حققت ملايين من المشاهدات على موقع اليوتيوب وصفحات السوشيال ميديا منها، قطر الحياة، وقفة ناصية زمان، أغلى من الياقوت، أيام زمان، منطقتي، وغيرها.