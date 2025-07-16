شكرا لقرائتكم خبر عن الأب بطرس دانيال يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، جمهور الفنان لطفي لبيب على حالته الصحية، مؤكدًا أن حالته مستقرة حاليًا، وهناك احتمال كبير لخروجه من المستشفى يوم الخميس المقبل.

وفي مداخلة مع الإعلاميين الدكتورة منة فاروق وشادي شاش، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، وجه الأب بطرس الشكر لجميع المحبين من جمهور وإعلاميين على مشاعرهم الطيبة، واصفًا إياها بـ"مظاهرة حب لفنان أصيل"، مشيرًا إلى أن لطفي لبيب كان دائمًا يبادل جمهوره نفس الحب والاحترام.

وأضاف: "لطفي لبيب فنان مجامل ومحب للناس، لا يتأخر عن حضور المناسبات أو تشجيع الشباب في المسرحيات والاحتفالات، وهو ما يعكس أخلاقه الرفيعة وحرصه الدائم على دعم الجميع".

وأشار إلى أن الفريق الطبي فضّل بقاءه تحت الملاحظة لبعض الوقت لضمان تعافيه الكامل، مضيفًا: "الأطباء أكدوا أن وجوده تحت الرعاية الطبية الآن يساعد على عودته بشكل أفضل مما كان".

من جانبها، أعربت الإعلامية د. منة فاروق عن تمنياتها ودعواتها بالشفاء العاجل للفنان الكبير، قائلة: "الناس بتحبه بجد، لأنه فنان محترم وأصيل، وقدّم أعمالًا فنية راقية على مدار سنوات طويلة".

وأوضح الأب بطرس دانيال في ختام حديثه أن زوجة الفنان وابنته ترافقانه في المستشفى، وأنه يتواصل معهما هاتفيًا للاطمئنان عليه دون أن يسبب له أي إزعاج.