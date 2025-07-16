شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان تامر عبدالمنعم يكشف خريطة البيت الفني لحفلات الصيف بمسارح مصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أن مصر دولة عظمى بالثقافة والحضارة والفنون، ولذا لابد أن أقدم الخدمة التى تليق ببلدى ورؤية الدولة المصرية 2030، وأبسط شئ أن يرى المواطن هذه الفنون، وهى معركة لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب.

وأضاف الفنان تامر عبدالمنعم خلال مداخلة عبر "زووم" لقناة إكسترا نيوز، أن وزارة الثقافة عن طريق الفن والوعى والتنوير يمكن أن تحارب التطرف والإرهاب، لافتا إلى أنه سوف يتم تقديم وجبة لطيفة من الفنون خلال الصيف.

وأوضح أنه يتم تقديم هذه الفنون بأماكن معينة بها مسارح للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، حيث يُعرض بالقاهرة مسرحية "الملك وأنا" للنجمة لقاء الخميسى وإخراج محسن رزق، على مسرح البالون، كما توجد سينما داخل هذا المسرح تقوم بعرض أحدث الأفلام، كما يوجد لدينا حفلات شهرية أولها يوم الجمعة 18 يوليو لأمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، فضلا عن السيرك بالعجوزة، ومسرحية الدلوعة.