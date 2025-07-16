شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فئات لتذاكر حفل محمد منير بمهرجان العلمين فى دورته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة "تذكرتى" الإلكترونية تذاكر حفل النجم محمد منير فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم السبت 16 أغسطس المقبل، وتمت إتاحة التذاكر لـ5 فئات للجميع، ويشارك فى الحفل مع محمد منير المطرب رامى جمال ويقام الحفل فى منطقة "يو أرينا التى تقام فى الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس.

فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة

تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كل ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

نجوم مهرجان العلمين الدورة الثالثة

ينتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.