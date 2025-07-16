شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تامر حسنى.. دويتوهات ناجحة فى مسيرة الكينج محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكينج محمد منير من أبرز وأهم نجوم الغناء فى الوطن العربى، حيث يمتلك رصيدًا فنيًا كبيرًا ومتنوّعًا عبر مشواره الطويل، تميز منير بتجربته الفريدة فى الدويتوهات، التى جمع فيها أصواتًا مختلفة من نجوم العرب، مما أضاف أبعادًا جديدة على أغانيه وجعلها تحظى بشعبية واسعة.

من أبرز دويتوهاته التى حققت نجاحًا كبيرًا على مر السنين: دويتو مع خالد عجاج بعنوان "ليه يا دنيا"، دويتو مع داليا فى أغنية "قبل ما تحلم"، دويتو مع أميرة بأغنية "سحر المغنى"، دويتو مع المخرج والفنان الكبير يوسف شاهين فى "يا ابن آدم"، ودويتو عالمى مع الفنان أديل تاويل بأغنية "Eine Welt eine Heimat".

كما قدم منير تعاونات مميزة مع نجوم آخرين مثل: أغنية "بلاد طيبة" مع أنوشكا، تعاون مع عمرو دياب في عام 2016 بأغنية "القاهرة ونيلها"، تعاون خاص مع ميريام فارس في أغنية متعلقة بـ"الساحل الشمالي".

وعاد منير خلال حفله في مهرجان العلمين ليعيد غناء أغنية "أكيد" مع الفنان حميد الشاعري، بعد مرور 37 عامًا على صدورها لأول مرة، كما شارك أيضًا مع الفنانة أنغام في أغنية "مصر قريبة" التي كانت جزءًا من حملة دعائية لإحدى شركات الهواتف المحمولة.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عبّر منير عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: "أشعر ببهجة كبيرة تجاه هذا العمل، وأتوقع له نجاحًا كبيرًا، لأن تامر فنان مجتهد وموهوب، وله قدرة حقيقية على التواصل مع الجمهور بطريقة مميزة".