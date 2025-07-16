شكرا لقرائتكم خبر عن قدمت أكثر من 50 عملا فنيا ولقبت براقصة الهوانم.. ذكرى رحيل زينات علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة زينات علوى، حيث رحلت عن عالمنا فى 16 يوليو 1988، واشتهرت بلقب راقصة الهوانم، لبراعتها فى الرقص بشياكة.

تركت أسرتها بالإسكندرية وجاءت إلى القاهرة، بعد أن عانت فى طفولتها ومراهقتها من قسوة والدها واستقرت فى شارع عماد الدين، وعملت بكازينو بديعة مصابنى، وأصبحت إحدى تلميذاتها اللاتى اقتحمت مجال الفن وحققت شهرة واسعة.

رقصت على أغنية "كنت فين يا على" من فيلم الزوجة 13

أعمال زينات علوى الفنية قدمت زينات علوى أكثر من 50 عملا فنيا أبرزها فيلم الزوجة 13 ورقصها على أغنية "كنت فين يا على" إشاعة حب، البوليس السري، هذا هو الحب، رصيف نمرة 5، موعد مع السعادة، ارحم دموعي، العائلة الكريمة، الزوج العازب وفيلم السراب آخر الأعمال التى شاركت فيه.

فى رقصها مزجت زينات علوى بين التحطيب والرقص الشرقى فحققت شهرة كبيرة وانهالت عليها العروض.

قصة اعتزالها الفن

لم تكن حياة زينات علوى حكرا على الرقص فقط بل كانت قريبة من الوسط الأدبى والثقافى، ففى كتابه "أظافرها الطويلة" قال عنها أنيس منصور "زينات علوى أحسن راقصة بعد كاريوكا لأن أداءها سهل وجميل ولا تبتذل فى حركاتها" بعد اعتزالها للفن فى عام 1971 بـ17 عاما قضتها فى عزلة تامة عثر عليها فى منزلها بعد وفاتها بثلاثة أيام.