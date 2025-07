شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى مسيرة دويتوهات ناجحة مع نجوم الغناء.. آخرها مع محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر تامر حسنى واحدًا من أبرز نجوم الوطن العربى، حيث يحرص دائمًا على تقديم أغانٍ جديدة ومختلفة تعكس تطوره الفنى، مع أفكار مبتكرة خارج الصندوق، يمتلك تامر رصيدًا غنيًا من التعاونات الفنية مع عدد كبير من النجوم العرب والعالميين من خلال دويتوهات ناجحة.

أشهر دويتوهات تامر حسنى مع نجوم الغناء العربي والعالمي

بدأ تامر مشواره في الدويتوهات مع نجوم مثل شيرين عبد الوهاب بأغنيتي "لو كنت نسيت" و"لو خايفة"، كما تعاون مع علاء عبد الخالق، محمد رحيم، علياء، وكريم محسن.

على المستوى العالمي، تعاون تامر مع نجوم مثل سنوب دوغ في أغنية "سي السيد"، والشاب خالد في "وأنت معايا"، وأكون في "Welcome to the Life"، وجيسون ديرولو في "Color". كما قدم دويتوات مع نجوم عرب مثل محمود العسيلي في "اختراع"، إليسا في عدة أغنيات منها "ورا الشبابيك"، "قوم أقف وأنت بتكلمني"، "معلمين"، و"يارته يستاهل"، بالإضافة إلى بهاء سلطان.

كما تعاون في أوبريت "أمي ثم أمي" مع هيثم شاكر، جنات، يارا، ورامي عياش، وأيضًا في أغنية "لو كنا بنحبها" مع مدحت صالح، حسام حبيب، سوما، شذى، وبشرى، ومن الدويتوات الأخرى "ما تسألنيش" مع بسمة بوسيل، وأوبريت "بكرا" بمشاركة كبار نجوم الوطن العربي.

قدم عاطشين وفاتشين مع حسام الحسيني من عمر وسلمى 3

شارك في دويتو "عاطشين وفاتشين" من فيلم "عمر وسلمى 3" مع حسام الحسيني، ودويتو جديد مع الشاب خالد بعنوان "وأنت معايا" بمشاركة عبد الفتاح الجريني والمطرب التونسي بلطي. كما قدم ديو "100 وش" مع أحمد شبيه، مصطفى حجاج، ودياب في 2018.

في 2024، طرح تامر ديو "30 حياة" مع مها فتوني، وشارك في ديوات مع رامي صبري "فعلًا مبيتنسيش"، رضا البحراوي "المقص"، والشامي "ملكة جمال الكون"، فيما طرح مع الكينج محمد منير أغنية الذوق العالي.