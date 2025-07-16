شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفاجئ الهضبة جمهور مهرجان العلمين بغناء أولاده عبد الله وجنا معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما فى ساحة "U-ARENA" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان العلمين الجديدة 2025، يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس المقبل، وخلال الحفل يغني الهضبة باقة من أغانيه، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد "ابتدينا".

لذلك هل يفاجئ الهضبة عمرو دياب جمهور مهرجان العلمين الجديدة بظهور أولاده عبد الله وجنا على المسرح وغناءهم معه، وخصوصا بعد مشاركة ابنى عمرو دياب في ألبومه الجديد إذ شارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".



عمرو دياب و أولاده

أغانى ألبوم عمرو دياب الجديد

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة

تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

نجوم مهرجان العلمين الدورة الثالثة

وينتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.