 كيارا أدفاني وسيدهارث مالهوترا يُرزقان بطفلتهما الأولى: "عالمنا تغيّر"

الجمهور الهندي يحتفي بالمولودة الأولى لكيارا وسيدرهارث

https://www.instagram.com/p/DMJ8hQbqCnk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMJ8hQbqCnk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMJ8hQbqCnk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DGnAatCoZpe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGnAatCoZpe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGnAatCoZpe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من "شيرشاه" إلى الأبد: قصة حب كيارا وسيدهارث

View this post on Instagram A post shared by KIARA (@kiaraaliaadvani)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 11:54 صباحاً - في لحظةٍ طال انتظارها من جمهور بوليوود، أعلن النجمان المحبوبانعن ولادة طفلتهما الأولى، أمس، الموافق 15 يوليو 2025، في مستشفى ريلاينس بمدينة مومباي. وأفادت التقارير بأنوالمولودة الصغيرة بصحة جيدة، وسط موجة من الحب والتهاني التي انهالت عليهما من الأصدقاء والمعجبين.الثنائي المحبوب؛ نجمة بوليوود، 33 عاماً، وزوجها الممثل الشهير، 40 عاماً، شاركا جمهورهما هذا الخبر السعيد منذ ساعات قليلة، من خلال منشور مؤثر على حساباتهما الرسمية بإنستغرام.تضمن المنشور بطاقة إعلان وردية مُزينة ببالونات على شكل قلوب وألوان باستيل، وعبارة: "طفلة أنثى-baby girl" مكتوبة بخط ذهبي، ووقّع عليها الثنائي باسميهما- كيارا وسيدهارث- وكُتب عليها: "قلوبنا ممتلئة، وعالمنا تغيّر إلى الأبد. رزقنا بمولودة أنثى".وقد عبّر كثير من الجمهور عن فرحتهم عبر وسم #KiaraSidBaby الذي تصدّر الترند في الهند لساعات بعد الإعلان.يأتي هذا الإعلان بعد خمسة أشهر من كشفهما عن خبر الحمل في فبراير الماضي، عبر منشور ظهرت فيه صورة لجوارب أطفال صغيرة إلى جانب تعليق يقول: "أكبر نعمة لدينا في الطريق".ولاقى ذلك المنشور انتشاراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من جمهور الثنائي، وتمت مشاركته على نطاق واسع داخل وخارج الوسط الفني.قصة الحب التي جمعت بينبدأت في هدوء، وقد تعرّف الثنائي للمرة الأولى عام 2018 خلال إحدى الفعاليات السينمائية، واجتمعا أول مرة في فيلم "شيرشاه" عام 2021، حيث جسّدا قصة حب عميقة، وانعكس الانسجام بينهما على الشاشة وخارجها.رغم الشائعات التي لاحقت علاقتهما بعد هذا الفيلم، فضّل النجمان الحفاظ على الخصوصية، مكتفين بتلميحات بسيطة عبر منشورات مشتركة أو عطلات رومانسية، مثل رحلتهما الشهيرة في جنوب أفريقيا، ومنشورات يوم ميلادهما المتبادلة.وفي يناير 2023، حسمتالجدل وأعلنت رسمياً عن علاقتهما من خلال منشور طريف احتفالاً بيوم ميلاد. وبعد أسابيع قليلة فقط، عقدا قرانهما في حفل زفاف أسطوري في قصر سورياغار بمدينة جيسالمير يوم 7 فبراير 2023، بحضور أفراد العائلة وعدد محدود من أصدقاء الوسط الفني.قد ترغبين في معرفة أكثر 5 نجمات بوليوود متابعة على إنستغرام الأرقام هتصدمك!

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».