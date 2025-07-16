شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز يقترب من 137 مليون جنيه خلال 8 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز، أمس الثلاثاء 495 ألف جنيه الف جنيه في السينمات داخل مصر، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم منذ انطلاق عرضه لـ 136 مليون و667 ألف جنيه خلال 8 أسابيع عرض، حيث من المقرر أن تتزايد إيرادات الفيلم خلال الفترة المقبلة، مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة .

أبطال المشروع x



فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

تفاصيل المشروع x



فيلم المشروع X تدور أحداثه حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر.

