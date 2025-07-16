شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة على ظهر فيل.. سامح عبد العزيز مع شقيقته في طفولتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سمر عبد العزيز شقيقة المخرج سامح عبد العزيز عن صورة لهما في طفولتهما ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك قائلة: اخويا يارب عوض شبابه بالجنة اللهم أذقه حلاوة الجنة وطيب الجنة ومسك الجنة اللهم ارحمه واغفرله وتقبله برحمتك ياارحم الراحمين.



سمر عبد العزيز

سامح عبد العزيز ولد في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عدد كبير من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم المخرج سامح عبد العزيز مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.