شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تلمّح إلى علاقة حب بعد رحلة رومانسية مع جيم كيرتس والان مع تفاصيل الخبر

في تطور جديد أثار جدل المعجبين، لمّحت النجمة العالمية جينيفر أنيستون إلى بداية علاقة عاطفية جديدة، وذلك من خلال بوست غامض على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، وجاء البوست بعد أيام قليلة من رصد أنيستون في رحلة بحرية رومانسية على يخت فاخر بصحبة جيم كيرتس، الذي يُعرف بكونه معالجًا بالتنويم المغناطيسي ومروجًا للطاقة الإيجابية.



جينيفر أنيستون و جيم كيرتس

نشرت نجمة مسلسل "Friends" أولاً عبارة شهيرة من تتر المسلسل تقول:"أغنية فريندز كانت محقة، لم يخبرنا أحد أن الحياة ستكون بهذا الشكل."

ثم أتبعت البوست باقتباس من خبير الوعي الذاتي كايس كيني جاء فيه: "أولئك الذين ما زالوا يشعون بالحب في عالم أظهر لهم أسوأ ما فيه، من فضلكم لا تتغيروا."

هذا الاقتباس دفع المتابعين إلى الاعتقاد بأنه موجه بشكل غير مباشر إلى كيرتس، المعروف برسائله التحفيزية ونشره للطاقة الإيجابية.

ورغم أن أنيستون لم تؤكد علاقتها رسميًا حتى الآن، إلا أن منشوراتها الأخيرة أثارت موجة من التكهنات حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بجيم.

من جهة أخرى، نقلت مجلة "US Weekly" عن مصدر مقرّب أن الاثنين تعارفا من خلال أصدقاء مشتركين، و"بدآ كأصدقاء لكن سرعان ما تطورت العلاقة بينهما." وأضاف المصدر: "هما حريصان على إبقاء الأمور خاصة، لكنهما يقضيان الكثير من الوقت معًا، ويبدوان سعيدين ومنسجمين للغاية."

