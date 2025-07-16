شكرا لقرائتكم خبر عن مكى والكدوانى وشيرين رضا ضيوف شرف فيلم الشاطر لـ أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم احمد مكى في مفاجأة غير متوقعة مع نهاية فيلم الشاطر لـ النجم أمير كرارة الذى بدأ عرضه 16 يوليو الجارى بجميع دور العرض، مما أثار حماس جمهور العمل.

ولم يكن مكى ضيف الشرف الوحيد الذى ظهر في فيلم الشاطر، حيث يحل كل من النجم ماجد الكدوانى ضيف شرف في العمل صوتيا، حيث يسرد تفاصيل مهمة عن أبطال الفيلم، كما تظهر النجمة شيرين رضا في بداية فيلم الشاطر لـ كرارة والمخرج معتز التوني.

قصة فيلم الشاطر

تبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

أبطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف أحمد مكى وخالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

أمير كرارة يعود بفيلم "الشاطر" إلى السينما بعد غيابه العام الماضي، حيث قدم آخر أفلامه "البعبع" الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2023، وشارك في بطولته كل من: ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، والطفل جان رامز، مع عددٍ من ضيوف الشرف منهم منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.