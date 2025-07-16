شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبد الرحمن يقدم ورشة كتابة السيناريو بمهرجان بورسعيد السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر عن إقامة ورشة متخصصة في كتابة السيناريو يقدمها الكاتب والسيناريست ناصر عبد الرحمن ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان المقرر إقامتها في مدينة بورسعيد خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر المقبل,

تنطلق الورشة على مدار يومين خلال فترة المهرجان ، بواقع 4 ساعات يوميا في تجربة تفاعلية تهدف إلى صقل مهارات الكتاب الشباب وتقديم خلاصة خبرات أحد أهم كتاب السيناريو في مصر والعالم العربي

وتتناول الورشة 3 محاور رئيسية هي الفكرة والقصة والمعالجة السينمائية ثم بناء الشخصيات من البطل إلى الشخصية الضد والشخصيات المصاحبة وأخيرا الأزمنة في الفيلم السينمائي وتوظيفها بشكل يخدم البناء الدرامي

جوائز ناصر عبد الرحمن

يشار إلى أن السيناريست ناصر عبد الرحمن حاصل على جائزة مهرجان لوكارنو عن فيلم المدينة وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان وهران بالجزائر عن فيلم جنينة الأسماك، وتم ترشيح ثلاثة أفلام له عام 2007 لجوائز كبرى في مهرجانات عالمية حيث شارك بفيلم 18 يوم في المسابقة الرسمية بمهرجان كان وبفيلم هي فوضى في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا وبفيلم جنينة الأسماك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين

من أبرز أعماله مسلسلات ضرب نار جبل الحلال موسى وأفلام حين ميسرة هي فوضى كف القمر جنينة الأسماك

أما مشروعاته الجديدة فتشمل مسلسلات حريم إخيم أبو الروس وأفلام سوق الصور سيدي فرج استوديو حنفي



الجدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي يقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، ويُقام تحت مظلة جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية برئاسة الفنان عبد السلام الألفي.



