شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة ولميس الحديدى يتفقان على عدم تجديد التعاون بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانا صحفيا أعلنت فيه اتفاقها مع الإعلامية لميس الحديدى على عدم تجديد التعاون بينهما خلال الفترة القادمة وجاء البيان كالتالي "بعد مسيرة امتدت لخمس سنوات متتالية، تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والأستاذة لميس الحديدى على عدم تجديد التعاقد لفترة قادمة، وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية للأستاذة لميس الحديدى دوام التوفيق والرقى والتقدم والازدهار".

وفى نفس السياق وجهت الإعلامية لميس الحديدى الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الخمس سنوات التى شرفت بالعمل فيها مع الشركة المتحدة.