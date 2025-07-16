ترشيحات إيمي ٢٠٢٥: منافسة شرسة بين النجوم والمسلسلات

تُعدّ جوائز إيمي أرفع وسام في صياغة التلفزيون، إذ تحتفي بالتميّز في البرمجة والأداء. يُمثّل إعلان التّرشيحات كلّ عام بداية موسم من التّرقّب والنّقاش، مُسلّطًا الضّوء على الأعمال الّتي لفتت انتباه النّقّاد والجمهور على حدّ سواء.

في حفلٍ قدّمه الممثّلان بريندا سونغ وهارفي غيلين، أعلنت أكاديميّة التّلفزيون قائمة المرشّحين للدّورة السّابعة والسّبعين من الجوائز، وهي قائمة تعكس وفقًا لرئيسها كريس أبريغو الموهبة والإبداع والتّنوّع المتزايد في التّلفزيون اليوم.

لم تُخيّب قائمة هذا العام الآمال، إذ ضمّت مجموعةً متنوعةً من المسلسلات الّتي هيمنت على النّقاش الثّقافيّ من الأعمال الدراميّة الملحميّة واسعة النّطاق مثل “ذا لاست أوف أس” و”أندور”، إلى الأعمال الكوميديّة الشّهيرة مثل “أبوت إليمنتري” و”ذا بير”، تغطّي هذه التّرشيحات أنواعًا كثيرة من القصص. يُعدّ هذا الاختيار المتنوّع بحفل لن يُكرّم فيه أفضل أعمال العام فحسب، بل سيُقدّم أيضًا نظرة شاملة على واقع التّلفزيون النابض بالحياة والمتطوّر باستمرار.

فيما يلي القائمة الكاملة لجميع المرشّحين لجوائز إيمي ٢٠٢٥:

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل قصير:

– كولين فاريل The Penguin

– براين تيري هنري Dope Thief

– كوبر كوخ Monsters

– جيك جيلينهال Presumed Innocent

– ستيفين غراهام Adolescence

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير:

– كيت بلانشيت Disclaimer

– ميغان فاهي Sirens

– رشيدا جونز Black Mirror

– كريستن ميليوتي The Penguin

– ميشيل ويليامز Dying for Sex

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي:

-أوزو أدوبا The Residence

– كريستين بيل Nobody Wants This

– كوينتا برونسون Abbott Elementary

– ايو ايديبري The Bear

– جين سمارت Hacks

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي:

– آدم برودي Nobody Wants This

– سيث روغين The Studio

– جيسون سيغيل Shrinking

– مارتن شورت Only Murders in the Building

– جيريمي الين وايت The Bear

أفضل مسلسل كوميدي:

– Abbott Elementary

– The Bear

– Hacks

– Nobody Wants This

– Only Murders In The Building

– Shrinking

– The Studio

– What We Do In The Shadows

أفضل مسلسل قصير:

– Adolescence

– Black Mirror

– The Penguin

– Monsters

– Dying For Sex

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي:

– ستيرلنغ براون Paradise

– غاري أولدمان Slow Horses

– بيدرو باسكال The Last of Us

– آدم سكوت Severance

– نوح وايل The Pitt

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي:

– كاثي بيتس Matlock

– شارون هورغان Bad Sisters

– بريت لوير Severance

– بيلا رامزي The Last of Us

– كيري راسل The Diplomat

أفضل مسلسل درامي:

– Andor

– The Diplomat

– The Last Of Us

– Paradise

– The Pitt

– Severance

– Slow Horses

– The White Lotus

أفضل ممثلة بدور مساعد في مسلسل قصير أو فلم تلفزيوني:

– ديردري أوكونور The Penguin

– ارين دوهيرتي Adolescence

– روث نيغا Presumed Innocent

– كلوي سيفاني Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

– جيني سلايت Dying for Sex

– كريستن تيماركو Adolescence

أفضل ضيفة شرف في مسلسل كوميدي:

– أوليفيا كولمان The Bear

– جيمي لي كيرتس The Bear

– سينثيا إيريفو Poker Face

– جوليان نيكولسون Hacks

– روبي هوفمان Hacks

– زوي كرافيتز The Studio

أفضل ممثل بدور مساعد في مسلسل قصير أو فلم تلفزيوني:

– خافيير بارديم [ Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

– بيل كامب Presumed Innocent

– أوين كوبر Adolescence

– روب ديلايني Dying for Sex

– بيتر سارسغارد Presumed Innocent

– أشلي والترز Adolescence

أفضل ممثلة بدور مساعد في مسلسل درامي:

– باتريشا اركيت Severance

– كاري كون The White Lotus

– كاثرين لاناسا The Pitt

– جوليان نيكولسون Paradise

– باركر بوساي The White Lotus

– ناتاشا روثويل The White Lotus

– إيمي لو وود The White Lotus

أفضل ممثل بدور مساعد في مسلسل كوميدي:

– ايبون موس باتراش The Bear

– اكي بارينهولتز The Studio

– هاريسون فورد Shrinking

_ مايكل أوري Shrinking

– بوين يانغ Saturday Night Live

– كولمان دومينغو The Four Seasons

– جيف هيلر Somebody Somewhere

أفضل ضيف شرف في مسلسل كوميدي:

جون بيرنثال The Bear

برايان كرانستون The Studio

ديف فرانكو The Studio

رون هاورد The Studio

أنثوني ماكي The Studio

مارتن سكورسيزي The Studio

أفضل ممثلة بدور مساعد في مسلسل كوميدي:

– ليزا كولون زاياس The Bear

– هانا اينبندر Hacks

– كاثرين هان The Studio

– جانيل جيمس Abbott Elementary

– كاثرين اوهارا The Studio

– شيريل لي رالف Abbott Elementary

– جيسيكا ويليامز Shrinking

أفضل ضيفة شرف في مسلسل درامي:

– جاين الكساندر Severance

– غويندولين كريستي Severance

– كايتلن ديفر The Last of Us

– كاثرين اوهارا The Last of Us

– شيري جونز The Handmaid’s Tale

– ميريت ويفير Severance

أفضل ممثل بدور مساعد في مسلسل درامي:

– والتون غوغينز The White Lotus

– جيسون ايزاكس The White Lotus

– سام روكويل The White Lotus

– تراميل تيلمان Severance

– جون توتورو Severance

– جيمس مارسدين Paradise

– زاك شيري Severance