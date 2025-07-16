هكذا احتفلت مي عزّ الدين بعيد ميلاد صديقها المقرِّب أحمد السّعدني

حرصت الممثّلة المصريّة مي عزّ الدّين على تهنئة صديقها المقرّب الممثّل أحمد السّعدني، بمناسبة عيده بطريقة مميّزة عبّرت من خلالها عن صداقتهما التي امتدّت لسنوات طويلة.

ونشرت مي عبر “إنستغرام” مقطع فيديو يضمّ مجموعة من الصّور الّتي جمعتها “بالسّعدني” منذ مرحلة الشّباب وحتّى اليوم، وعلّقت قائلة: “عام سعيد لصديقي المفضّل”.

لاقى منشورها تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها الّذين أعربوا عن إعجابهم بالعلاقة المتينة بينهما، متمنّين كالعادة أن تكلّل بالزّواج.

نذكر أنّ إشاعة زواج مي عزّ الدّين من أحمد السّعدني، لطالما لاحقتهما، لكن سبق أن ردّ الأخير على هذه الأنباء المتداولة وقال: “مي دي أختي وعشرة سنين طويلة، وعيش وملح، وأسرارنا عند بعض”.

يُذكر أنّ آخر ظهور دراميّ لأحمد السّعدني كان من خلال مسلسل “لام شمسيّة” الّذي عُرض في موسم رمضان ٢٠٢٥.

أمّا مي عزّ الدّين، فقد أطلت في الموسم الرّمضاني الماضي من خلال مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الّذي شاركها بطولته الممثّل آسر ياسين.