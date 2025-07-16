كفاح الرجيب تعلن عن موعد مسرحية الرعب بشر أشباح

أبطال مسرحية "بشر أشباح"

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آخر أعمال الفنانة كفاح الرجيب

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 04:20 مساءً - تستعد الفنانةلتقديم عروض جديدة لمسرحيتها ""، على مدى يومين وذلك على خشبة مسرح دار المهن الطبية في الجابرية، ونشرت بوستر المسرحية وعلقت وكتبت: "رجـعـنـا لـكـم بـجـرعـة رعـب راقـيـة، ولـمـدة يـومـيـن فــقــط، مـسـرحـيـة الـرعــب، "" ابتداءً من 31 يوليو إلى 1 أغسطس ولمدة يومين فقط، على خشبة مسرح دار المهن الطبية بـالجابرية، بقيادة المخرج: محمد عبدالعزيز المسلم".ومسرحية الرعب "" هي من تأليف وإخراج عبد العزيز المسلم، ومن بطولة الفنان شهاب حاجية وعبدالله المسلم و، وهي مسرحية رعب يغلب عليها الطابع الكوميدي الساخر.وكان آخر أعمال قدمتها الفنانة كفاح الرجيب هو مسلسل "واحة الأعرابي" وجسدت فيه دور "نوار الأعرابي" ، ودارت أحداثها حول مجموعة من الأعراب تحت سيطرة الحكم العثماني، ويسلط العمل الضوء على التحديات والمصاعب والصراعات التي يتعرضون لها، في حقبة زمنية مليئة بالأحداث في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، وكانت من ﺇﺧﺮاﺝ ثامر العسلاوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بندر السعيد، ومن بطولة الفنان إبراهيم الحربي، جمال الردهان، أسمهان توفيق، يعقوب عبدالله، حمد العماني، عبدالله التركماني، مي البلوشي، كفاح الرجيب، عبدالناصر الزاير، شبنم خان.كذلك مسلسل "هيا الروح" من إخراج حمد البدري، ومن تأليف الكاتبة الشيخة مريم ناصر ومحمد الصباح، وإنتاج عادل اليحيى، ويشارك في بطولته الفنان إبراهيم الحربي، نور، ليلى عبد الله، عبد الله الطراروة، بدر الشعيبي، عبد الله التركماني، ناصر عباس، فيّ الشرقاوي، كفاح الرجيب، إيمان جمال، بالإضافة إلى آخرين، فكرة العمل تدور حول دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

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