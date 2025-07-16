المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن قائمة المكرمين في دورته الـ 18

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 04:20 مساءً - أعلن المهرجان القومي للمسرح، برئاسة الفنان محمد رياض، عن قائمة الفنانين المكرمين في دورته الثامنة عشرة، المقرر انطلاقها يوم 20 يوليو الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

المكرمين في المهرجان

وتضم قائمة المكرمين هذا العام: الفنان محي إسماعيل، الفنان أشرف عبدالباقي، الفنانة سميرة عبدالعزيز، الفنانة ميمي جمال، الفنان أحمد نبيل، الفنان جلال العشري، المخرج أحمد عبدالجليل، المخرجة عبير على، الكاتب سليم كتشنر، والدكتور صبحي السيد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة المهرجان، مساء اليوم، للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة من الفعاليات.

محمد رياض يغيب عن مهرجان المسرح القومي

أعلن الفنان محمد رياض أن الدورة الثامنة عشرة من، المقرر انطلاقها في 20 يوليو الجاري، ستكون الأخيرة له كرئيس للمهرجان، مشيرًا إلى أنه تمكن من تحقيق جانب كبير من الأهداف التي وضعها منذ توليه المسؤولية في الدورة الـ 16.

وقال رياض خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، إن أكثر ما يعتز به في هذه الدورة هو نجاح المهرجان في الوصول بعروضه إلى عدد من المحافظات خارج القاهرة، وهو ما كان يعتبره تحديًا شخصيًا.

وأوضح أن فكرة التوسع الجغرافي كانت حلمًا يراوده منذ البداية، ووجد فيها دعمًا واضحًا من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الذي تحمس لها وساند تنفيذها، ما ساهم في تحويلها من فكرة إلى واقع ملموس في دورة هذا العام.

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