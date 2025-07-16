ظهور عباس النوري بفيديو عفوي طريف مع ابنته رنيم.. غيّرت عاداته الغذائية على طريقتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 04:20 مساءً - شاركت رنيم عباس النوري فيديو عبر حسابها على إنستغرام جمعها بوالدها الفنان عباس النوري وشاركته إياه عبر حسابه على إنستغرام. وقد لاقى الكثير من التعليقات والإعجاب ليس لعفويته وطرافته وعلاقتهما المحببة وحسب، إنما لأنه يحمل رسالة هادفة توعوية تخصّ العادات الغذائية الصحيحة والابتعاد عن الأكل غير الصحي معتمدة طريقة طريفة أرادت من خلالها إيصال مضمون رسالتها لمتابعيها بأسلوب سلس وسهل، مستعينة بوالدها النجم عباس النوري، لما لنجوميته وشعبيته من تأثير على متابعيه وجمهوره لاعتماد أسلوب حياة صحية.

رنيم ووالدها عباس النوري في فيديو طريف وتوعوي هادف

رنيم هي أخصائية تغذية ومدربة حياة هي الابنة الكبرى للفنان عباس النوري ولديها شقيقان ميار وريبال. وهي أم لأربعة أولاد من زوجها المخرج خالد عثمان قبل انفصالهما في العام 2023. وأولادها الأربعة هم: تاج وسلطان، والتوأم جالا وجونا.

وأظهر الفيديو عباس النوري وابنته رنيم بعدما حاولت بشكل طريف منع والدها من التمتع بتناول بعض الأصناف المعتاد على تناولها وهي تقوم بتغيير عاداته الغذائية حيث عنونت الفيديو بعبارة طريفة " لما تكون بنتك أخصائية تغذية". وتظهر اللقطات رنيم وهي تستبدل أصنافًا من المأكولات التي يريد تناولها والدها بأخرى تراها من منظارها كأخصائية تغذية أنها صحية. ثم شرحت الخطة البديلة التي وضعتها لوالدها ليتخلى عن بعض عاداته الغذائية ومنها استبدالها الكوفي ميت والبسكويت بالتفاحة، مشددة على أن كل تفصيل صغير بالانتباه لاختيار أصناف الطعام الأفضل للجسم، ممكن أن يغيّر حياة المرء للأفضل. وعلقت رنيم على الفيديو بعفوية وطرافة بأن والدها الفنان عباس النوري كان يريد الاستمتاع بالأكل الذي يريد تناوله ولكنها أفسدت عليه اللحظة بطرافة من دون أن يبدي أي رفض أو مقاومة إنما كان يكتفي بنظراته المستنكرة. وعلقت رنيم على الفيديو أن والدها كان يريد أن يشرب قهوته بهدوء ولكن نسي إن لديه بنت أخصائية تغذية ". وقامت رنيم بأخذ المأكولات التي اختارها والدها وأعطته غيرها موجهة من خلال ذلك رسائل مفيدة للصحة معلقة على الفيديو " كان بده يشرب قهوته بهدوء... بس نسي إنو عنده بنت أخصائية تغذية! الكوفي ميت؟ راح البسكوت؟ طار، والتفاحة... دخلت المسرح. لما الصحة تصير عادة بالبيت، ما عاد في رجعة! لأنو كل تفصيلة صغيرة... ممكن تغيّر صحتنا للأحسن".

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فيديو رنيم عباس النوري ورياضة المشي مع ابنتيها

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وتقدم اختصاصية التغذية رنيم عباس النوري باستمرار عبر صفحتها على إنستغرام نصائح غذائية ورياضية ووصفات صحية لذيذة مؤكدة أنها يمكن اعتمادها من دون الشعور بالحرمان أو الجوع أو زيادة بالوزن مشددة أنه بالامكان اعتماد نظام صحي سليم على مدى الحياة إذا تمّ الانتباه على ما يتناوله المرء.

كذلك تشارك رنيم عباس النوري جمهورها فيديوهات وهي تمارس الرياضة مع أولادها مع شرح عن أهمية الرياضة، ومنها فيديو نشرته مرة وهي تتحدث عن فوائد المشي بطريقة الرجوع من الخلف. وكانت تتبع هذه الطريقة مع ابنتيها التوأم جالا وجونا حيث ظهرن وهن يمارسن رياضة المشي من الخلف وكن يسرن في إحدى الحدائق. وعلقت على الفيديو قائلة:" جربوها 10 دقايق بس... وشوفوا الفرق! وإذا بدكن أفكار رياضية غير مألوفة وفعّالة، دراسة علمية: المشي للخلف يرفع حرق الطاقة بنسبة 17–20%. يستخدمه الرياضيون لتحسين التوازن وقوة الساق. مفيد للمفاصل وخاصة لمن يعاني من آلام الركب".

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عباس النوري عن أحفاده: أغلى ما أملك

هذه ليست المرة الأولى التي يطلّ بها الممثل عباس النوري الذي يشارك ببطولة المسلسل اللبناني السوري "آسر" المعرّب عن المسلسل التركي "إيزيل"، في فيديو عائلي. فهو ينشر باستمرار عبر صفحته على إنستغرام فيديوهات تجمعه بأحفاده أولاد ابنته رنيم ويشارك متابعيه أجمل أوقاته مع أحفاده ومنها فيديو وصور نشرها مؤخرًا وهو يلاعب حفيدتيه جالا وجونا بسعادة ووصف اللحظات التي تجمعه بكل أحفاده بأجمل اللحظات في حياته وبأنهم أجمل ما يملك حيث علق على الصور والفيديو:" عندما تشعر بمعنى الخالق عزوجل ستخوض أشرس المعارك لتحظى بنكهة كهذا جالا وجونا حبيبات الدنيا حفيدات المحبة الخالصة كل حبي وأكثر وهذا أغلى ما أملك".

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