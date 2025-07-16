أرقام قياسية لفيلم الزرفة في شباك التذاكر السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 04:20 مساءً - حظى الفيلم السعودي "الزرفة"، بإقبالٍ جماهيري ضخم، شهده شباك التذاكر السعودي، منذ طرحه قبل نحو أسبوعين، وهو ما انعكس على ترتيبه في قائمة الإيرادات هناك بين الأفلام المنافسة، حيث لازال محتفظًا بالصدارة، وسط إشادات واسعة من قبل الجمهور.

أكثر من 386 ألف تذكرة مباعة لـ"الزرفة" في أسبوعين

تركي آل الشيخ: نجاح "الزرفة" يعكس ثقة الجمهور بالمحتوى المحلي

فيلم "الزرفة"

وتصدر فيلم "الزرفة" شباك التذاكر السعودي، خلال الأسبوع الماضي، مُحققًا 9.3 مليون ريال، مقابل 200.8 ألف تذكرة مباعة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 18.4 مليون ريال، وسط مبيعات تجاوزت 386.2 ألف تذكرة، وذلك حسبما كشفت هيئة الأفلام السعودية وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد احتفل بالأرقام التي حققها، قائلًا عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "إنّ الفيلم حقق في 10 أيام، 5 مليون دولار في شباك التذاكر السعودية، أحد الأفلام المدعومة من GEA وصندوق الأفلام"، كما قال في وقتٍ سابق: "فخورون بنجاح أحد استثماراتنا في صندوق Big Timeيتصدّر شباك التذاكر السعودي في أول عطلة نهاية أسبوع، أكثر من 184 ألف تذكرة كأكبر افتتاحية لأي فيلم سعودي.. متفوّقًا على أفلام عالمية مثل F1 و28 Years Later وJurassic World.. نجاح يعكس نضج الصناعة وثقة الجمهور بالمحتوى المحلي".ويُشارك في بطولة، مجموعة من الوجوه السعودية الشابة، منها: محمد شايف، حامد الشراري، أحمد الكعبي، إلى جانب مشاركة فهد المطيري، خالد عبد العزيز، عبد الله الربيعة، إبراهيم الخيرالله، زياد العمري، أضواء بدر، وظهور خاص للنجم العالمي Robert Knepper، والفيلم إنتاج "أفلام الشميسي"، و"ستوديو تلفاز 11"، بالتعاون مع صندوق Big Time، وكتابة وتأليف إبراهيم الخير الله ومحمد القرعاوي.

يحكي فيلم "الزرفة" قصة ثلاثة شباب من خلفيات مختلفة، تجمعهم الصدفة عبر الألعاب الإلكترونية، ليجدوا أنفسهم يعملون في مطعم تابع لمجموعة الهنهوني، حيث تتغير حياتهم عندما يتورطون في سرقة قطعة فنية تقودهم إلى سجن الجفرة، وسط أحداث تجمع بين الكوميديا والدراما. واستغرق تصوير الفيلم نحو 32 يوماً داخل مدينة الرياض، في 10 مواقع تصوير مختلفة تقريباً، كما تطلَّب العمل بناء 32 ديكوراً مختلفاً.

فيلم F1 بالمركز الثاني

وجاء في المركز الثاني، فيلم F1: The Movie، حيث حقق طوال الأسبوع الثاني 7.2 مليون ريال، مقابل 120ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الثلاثة أسابيع الماضية 20.7مليون ريال، لـ340 ألف تذكرة.

الفيلم من إخراج جوزيف كوزينسكي، مخرج Top Gun: Maverick، وسيناريو من تأليف إيرين كروغر، وتدور أحداثه في قلب بطولة العالم للفورمولا 1. تم تطوير المشروع بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، كما يُشارك بطل العالم للفورمولا 1 "لويس هاملتون" في الفيلم بصفته أحد المنتجين التنفيذيين، كما قدّم خبرته الاستشارية لضمان دقة تصوير مشاهد السباقات وتفاصيل عالم الفورمولا 1، ما أضفى على المشروع طابعاً واقعياً ومهنياً يعكس روح هذه الرياضة العالمية. يضم فريق العمل أسماء لامعة إلى جانب براد بيت، من بينهم دامسون إدريس، كيري كوندون، خافيير بارديم، توبياس مينزيس، كيم بودنيا، وشيا ويغهام.

تدور أحداث الفيلم حول "سوني هايز" (براد بيت)، سائق فورمولا 1 سابق يعود إلى الواجهة بعد سنوات من الابتعاد عن الحلبات، حين يتلقى عرضاً غير متوقع من "روبين" (خافيير بارديم)، مالك فريق "أبيكس غراند بري" – وهو صديق قديم – لمساعدة الفريق وتدريب سائق شاب موهوب يشكّل مستقبل الفريق. رحلة تجمع بين الماضي والخبرة من جهة، والطموح والسرعة من جهة أخرى، ضمن أجواء مشحونة بالتحدي والإثارة في عالم الفورمولا 1.

هذا ما حققه فيلم سوبر مان في أسبوعه الأول بالسعودية

وفي أسبوعه الأول بصالات السينما السعودية، جاء فيلم Super man بالمركز الثالث، مُحققًا 3.7 مليون ريال، مقابل 60.1 ألف تذكرة مباعة. والفيلم بطولةDavid Corenswet في أول ظهور له بدور "سوبرمان"، وقد نال إشادة جماهيرية كبيرة على أدائه، ورايتشل بروسناهان Rachel Brosnahan التي تلعب دور "لويس لاين"، الصحفية الجريئة التي تقف دائماً إلى جانب الحقيقة، ونيكولاس هولت Nicholas Hoult بدور "ليكس لوثر"، الشرير الذكي الذي يحمل رؤى فلسفية وصراعات نفسية.

وتدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الواجب الإنساني والهوية، حيث يُعيد البطل اكتشاف نفسه في عالم متغير، وفي ظل الفوضى، كما يرسخ الفيلم فكرة كيف يكون الإنسان صالحاً في عالم فاسد، رغم إمكانه من تجاهل كل شيء.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».