رابح صقر يستعد لحفل ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية بهذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 04:20 مساءً - ضمن حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يحيي الفنان رابح صقر حفلاً له على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد ستي وذلك بتاريخ 1 أغسطس 2025. وأعاد نشر بوستر الحفل الذي كتب به: "صقر الأغنية العربية الفنان رابح صقر يلتقيكم ضمن حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، 1أغسطس، مسرح أبو بكر سالم".

كما أعاد قبل أيام نشر بوستر الحفل والذي كتب فيه إحدى أغنيات الفنان التي اشتهر بها، وهي "هو هذا" من كلمات الشاعر خالد المريخي وألحان محمد غازي، وجاء فيه: "هو هذا اللي نحبه هو هذا اللي نبيه، صقر الأغنية العربية الفنان رابح صقر، يلتقيكم ضمن حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بنُقلِع معاه وبنحلق للقمة".

نشاطات الفنان رابح صقر

فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وكان الفنان رابح صقر قد أحيا مؤخراً عدداً من الحفلات بالسعودية في موسم الرياض ويوم التأسيس وفي العلا مؤخراً لاقت نجاحاً كبيراً وإقبالاً من قبل جمهوره ومحبيه.ويصاحبعدة فعاليات منها حفلات غنائية ومسرحيات، ومن أبرزها المسرحيات الكوميدية "البقاء للأصيع" من بطولة شيكو، مي كساب، هشام ماجد، ونخبة من نجوم الكوميديا في مصر.

كما يقدم الفنان خالد المظفر، خالد العجيرب، إيمان فيصل، أحمد المظفر، ومهدي دشتي مسرحية "ملك المسرح".

أما الحفلات الغنائية فقدم الفنان تامر حسني، بتاريخ11 يوليو2025، ليلة فنية مميزة على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي.

وسيقدم الفنان رابح صقر حفلة بـ 1 أغسطس.

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